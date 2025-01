Monden Un film pe care puțini pot să-l vadă până la capăt, acum în cinema







Apare un nou film în cinematografe. Cel mai nou film semnat de Steven Soderbergh, „Presence”, apare în cinematografele din România pe 7 februarie, la scurtă vreme după premiera americană. După ce a regizat câteva dintre cele mai emblematice filme din ultimii 35 de ani, Soderbergh se întoarce cu un nou film horror.

„Presence” apare în cinematografe

„Presence”, este horror experimental care „te îngrozeşte şi-apoi îţi trage pământul de sub picioare” conform celor de la Bloody Disgusting. „Presence” este „unul dintre cele mai înspăimântătoare filme pe care o să le vezi anul acesta. Pelicula arată povestea unei familii care se mută într-o casă bântuită.

În filmul lui Soderbergh joacă: Lucy Liu („Kill Bill”, „Charlie’s Angels”, „Chicago”, „Why Women Kill”) şi Chris Sullivan („Guardians of the Galaxy”, „Stranger Things”). Filmul este regizat şi filmat de Steven Soderbergh după un scenariu scris de David Koepp („Jurassic Park”, „Mission: Impossible”, „The Mummy”).

Soderbergh a regizat multe filme cunoscute

Câştigător al unui Oscar (pentru „Traffic”) şi al prestigiosului Palme d’Or (pentru „Sex, Lies, and Videotape”), Soderbergh este cel care a semnat de-a lungul timpului filme precum: „Erin Brockovich”, „Behind the Candelabra”, „The Laundromat”, „Contagion” sau seriile „Ocean’s” şi „Magic Mike”.

Soderbergh a câștigat și premiul Sindicatului American al Regizorilor, Palme d'Or (1989), premiul Independent Spirit pentru cel mai bun regizor (1990), oremiul Societății Naționale a Criticilor de Film pentru cel mai bun regizor (1998), Los Angeles Film Critics Association Award for Best Director, premiul criticilor de film din New York pentru cel mai bun regizor (2000).

Cineaștii au spus că filmul îmbină groaza psihologică cu elemente supranaturale și că povestea este cu adevărat tulburătoare.

„Presence”, un film cu adevărat tulburător

„Presence este un thriller înfiorător a cărui atmosferă îl face să ţi se strecoare sub piele şi să rămână cu tine mult timp după genericul de final. Filmul îmbină groaza psihologică cu elemente supranaturale, creând o experienţă tensionată şi tulburătoare”, concluzionau cei de la Awards Watch după premiera de la Sundance unde Liu a spus: „Nu am cuvinte, am reacţionat ca şi când nu aş fi lucrat la acest film”.