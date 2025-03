Monden A murit un mare actor. Mulți regizori l-au apreciat pentru talentul său







Denis Arndt, actorul care a jucat în Basic Instinct, într-o serie de spectacole ale lui David E. Kelley și a obținut o nominalizare la premiile Tony pentru rolul său din dublul spectacol Heisenberg de pe Broadway, a murit la vârsta de 86 de ani. Tragica veste a fost anunțată de familia lui.

Actorul Denis Arndt a murit

„Cu inima grea anunț decesul tatălui nostru, Denis Leroy Arndt”, se arată în declarație. „A murit liniștit în patul său, în iubita sa cabană de aproape 50 de ani din Ashland, Oregon; el nu ar fi vrut să fie altfel”.

Născut la 23 februarie 1939 în Issaquah, Wash, Arndt a servit ca pilot de elicopter în timpul războiului din Vietnam și a fost decorat de două ori cu Purple Heart. Apoi, un prieten l-a convins să participe la o audiție pentru un teatru local. Atunci, el și-a dat seama că este pasionat de actorie și că vrea să meargă pe acest drum.

„Bineînțeles, tata a primit rolul principal. Și a fost genial. Și-a păstrat strălucirea, pasiunea și dedicarea în a doua sa carieră de actor, atât pe scenă, cât și pe ecran”, a anunțat familia actorului.

Apogeul carierei sale

Actorul a făcut parte din producții la Seattle Rep, Arizona Theatre Company, Artists Repertory, Mark Taper Forum și multe altele. La Oregon Shakespeare Festival, a interpretat roluri principale în King Lear și Coriolanus, precum și roluri principale în The Tempest și Othello.

În 2017, Arndt a primit o nominalizare la premiul Tony pentru cel mai bun actor principal într-o piesă de teatru pentru interpretarea rolului Alex din Heisenberg de Simon Stephen, alături de Georgie de Mary-Louise Parker. Acela a fost „apogeul carierei sale”.

Denis Arndt a jucat în multe filme

Actorul a jucat și în: Murder, She Wrote, CSI, S.W.A.T., Supernatural, Grey's Anatomy, The Good Fight, How to Get Away With Murder și serialele juridice ale lui Kelley L.A. Law, Picket Fences, Ally McBeal, The Practice și Boston Legal.

În 1992, a jucat rolul locotenentului care a interogat personajul lui Sharon Stone într-una dintre scenele emblematice din Basic Instinct, potrivit Deadline.