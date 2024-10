Monden Cele mai populare filme de Halloween din toate timpurile







Halloween-ul este perioada perfectă pentru a te bucura de filme care îți oferă fiori pe șira spinării, dar și de comedii întunecate sau animații clasice. De-a lungul timpului, multe filme au devenit iconice pentru această sărbătoare, acoperind o gamă largă de genuri: de la horroruri autentice, la comedii și pelicule pentru întreaga familie. Iată o selecție a celor mai populare filme de Halloween, potrivite pentru toate gusturile.

Filme de Halloween vechi dar încă la modă

Unul dintre dintre cele mai populare filme de Halloween poartă același nume ca și sărbătoarea. Saga „Halloween” este poate cea mai cunoscută când vine vorba despre astfel de pelicule și este compusă din 13 filme. Primul a fost lansat în 1978 în regia lui John Carpenter. Acesta ni-l prezintă pe Michael Myers, unul dintre cei mai cunoscuți răufăcători din istoria cinematografiei. După ce evadează dintr-un spital de psihiatrie, Michael se întoarce în orășelul său natal pentru a-și continua seria de crime înfiorătoare. Cu o coloană sonoră emblematică și suspans intens, „Halloween” este filmul care a lansat un întreg subgen de filme slasher. Au urat apoi alte 12 filme, cel mai recent lansat în octombrie 2022.

„The Exorcist”, lansat în 1973, este un alt film perfect pentru seara de Halloween. Este considerat unul dintre cele mai înspăimântătoare producții din toate timpurile. Scenariul ne prezintă povestea unei fetițe posedate de un demon și a preotului care încearcă să o salveze printr-un exorcism. Filmul a șocat audiențele de la lansare și rămâne un reper în cinematografia horror, fiind încă temut pentru scenele sale intense și atmosfera sumbră.

Un alt clasic de pe lista cu filme de Halloween este „Scream”, lansat în 1996. Povestea urmărește un grup de adolescenți terorizați de un ucigaș mascat. Producția devine o analiză inteligentă a clișeelor din filmele horror. Regizorul Wes Craven ne oferă un pachet complet cu suspans, umor negru și o poveste captivantă .

Comedii de văzut în noaptea de Halloween

Persoanele care vor ceva tematic dar amuzant pot alege să se uite la „Hocus Pocus”, lansat în 1993. Acesta este un film iconic de Halloween pentru întreaga familie și ne prezintă povestea a trei vrăjitoare. Ele sunt readuse la viață în orașul Salem după 300 de ani, iar aventurile lor sunt pline de umor, magie și atmosferă plină de farmec.

O altă comedie care se încadrează perfect la recomandări de filme de Halloween este „Beetlejuice”, lansată în 1988. Regizat de Tim Burton, acest film îmbină perfect umorul negru cu elementele supranaturale. După ce un cuplu recent decedat încearcă să-și alunge noii locatari din casa lor, aceștia cer ajutorul lui Beetlejuice, un spirit nebun și periculos.

„The Addams Family”, lansată în 1991, este una dintre cele mai populare comedii. Bazată pe seria de benzi desenate a lui Charles Addams, aceasta spune povestea bizară și hilară a familiei Addams. Este vorba despre o familie neobișnuită care se bucură de lucruri macabre și înfricoșătoare. În plus, are și o distribuție excelentă, printre actori fiind și Anjelica Huston și Raul Julia.

Filme de Halloween pentru întreaga familie

Pe lista cu filme de Halloween trebuie inclus și „The Nightmare Before Christmas”, lansat în 1993. Creat de Tim Burton și regizat de Henry Selick, acest film de animație stop-motion este un clasic al sărbătorilor. El este potrivit atât ca un film de Halloween, cât și unul de Crăciun. Jack Skellington, Regele Dovleac din Halloweentown, descoperă orașul Crăciunului și decide să preia controlul sărbătorii, provocând haos.

„Casper”, lansat în 1995, este un alt film pe care îl poți vedea în noaptea de Halloween alături de copii. El spune povestea unui băiețel-fantomă prietenos care locuiește într-un conac bântuit, dar încearcă să-și facă prieteni printre oameni. Când o fetiță se mută cu tatăl ei în acel conac, cei doi dezvoltă o prietenie specială. Filmul este emoționant și plin de momente amuzante, oferind o perspectivă mai caldă asupra fantomelor.

O altă animație care nu trebuie să lipsescă de pe lista cu filme de Halloween este „Coraline”, lansat în 2009. Scenariul urmărește povestea unei fete care descoperă o lume paralelă perfectă. Cu toate acestea, lumea aparent perfectă se dovedește a fi un coșmar controlat de o entitate malefică. Cu un stil vizual unic și o poveste captivantă, este o alegere excelentă pentru cei care vor să simtă fiorii groazei într-o formă de animație, potrivit Film Now.