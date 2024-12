Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 decembrie 2024. Crăciunul







25 decembrie

Pe 25 decembrie s-au născut Carlos Castaneda, Anwar Sadat, Annie Lennox, Jairzinho, Alexandru Flechtenmacher, Ioan Alexandru, Paula Seling.

Pe 25 decembrie este Crăciunul, Nașterea Domnului, a doua sărbătoare creștină după Înviere.

Am primit foarte multă corespondență. Vă mulțumesc pentru urăsi și vorbele bună, mă motivează să continui. Unii dintre domniile voastre susțin că ziua de naştere a Mântutorului a fost mutată, probabil de la 11 septembrie, sau 28 martie, ca să acopere, să înlocuiască Saturnaliile şi Sol Invictus, vechi sărbători romane, cam destrăbălate, ale solstiţiului de iarnă. Sunt multe amănuntele în sprijinul afirmaţiei că Iisus s-ar fi născut primăvara sau toamna, când turmele de oi se găseau în apropierea oraşelor, în antichitate.

Stabilirea, fixarea, zilei de Naştere a Lui Iisus s-a întâmplat în anul 350 când episcopul Romei, papa Iulian I-ul, a dat o bulă papală care stabilea: "Ziua Naşterii Domnului Nostru Iisus Hristosul, la 25 decembrie".

Sunt mai multe lucrările teologice de mare ţinută care tratează asupra studiului Zilei de naştere a Lui Iisus. De mare importanţă este lucrarea papei Benedict al XVI-lea : "Jesus of Nazareth: The Infancy Narratives" publicată în noiembrie 2012.

Fără putinţă de tăgadă se arată că Dionysius Exiguus (călugărul, de prin părţile noastre, care a calculat, în secolul VI, Nativitatea) a greşit şi Iisus Hristosul a fost născut, cel mai probabil, după cum indică mai multe surse din antichitate, pe 28 martie anul 6 înainte de Hristos. Adică, acum suntem în anul 2026 şi ne pregătim pentru anul 2027... Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, timpul nu există, după cum spuneau anticii filozofi, este doar o problemă de perspectivă, de măsurare!

Dar, de Crăciun poţi să rămâi cu gura cascată. Mai ales dacă te iei după media care împrăştie aiurea superstiţii foarte regionale, din Basarabia, sau Ucraina, luate aşa cum se găsesc pe net, probabil. Uneltirea serviciilor secrete slave de a înlocui folclorul românesc cu superstiții slave. Așa se dezrădăcinează un popor, tăind rădăcinile, folclorul. Mai citiţi şi voi o carte de folclor românesc! Dar nu este frumos să critici în ziua de Crăciun, Spiritul Crăciunului nu îmi dă voie, chiar dacă eşti indignat de prostia şi mediocritatea profesională. Așa că o s-o las pe doamna Antoaneta Olteanu, regina mitologiei și folclorului românesc să spună ce și cum, din cartea ei capitală ”Calendarele Poporului Român”, paginile 556-558:

”Considerat în vechile calendare, chiar creștine, drept celebrare a Anului Nou (fapt susținut și de numeroasele practici magice ale Ajunului), Crăciunul a păstrat până la urmă cu preponderență imaginea sărbătorii creștine, în care mai pot fi decelate numai în mică măsură ritualuri păgâne. Sub influența lui Moș Ajun a apărut și un Moș Crăciun, figură controversată, de un demonism accentuat. Mai întâi ostil momentului Nașterii, convertit (uneori pedepsit) ad-hoc în fața minunii pogorâte asupra soției sale, Crăciunoaia, devine simbol al sărbătorii, al dărniciei și al crezului. Lui i se atribuie obiceiul darurilor făcute copiilor, după modelul celor oferite pruncului Iisus.

De cealaltă parte, obiceiul colindatului pare să nu-și găsească întrutotul explicații creștine: fie că obiceiul exista încă înainte de nașterea lui Iisus (și el, când era copil, mergea să colinde!), fie că este practicat ca element component al unor ritualuri eshatologice (când nu se vor mai auzi colinde și când nu se vor mai face ouă roșii va veni sfârșitul lumii), este vorba mai puțin de colindele specifice, în care este preamărită Nașterea (fixate exclusiv de această sărbătoare). Toate aceste explicații sunt valabile pentru colindele agricole de sfârșit de an, având ca punct de plecare ziua de 23 decembrie, și încheindu-se undeva în jurul zilei de 7 ianuarie.

Nașterea Domnului. Când s-a apropiat Iosif de cetate, s-au împlinit zilele ca să nască Mireasa cea neispitită de nuntă, și căuta casă de odihnă, în care ar putea avea loc lesnicios să nască. Dar n-au găsit gazdă din pricina mulțimei poporului care venise să se înscrie, căci se umpluse nu numai gazda cea de obște, ci și toată cetatea. Deci s-au întors la peștera aceea. Iar peștera aceea slujea ca grajd de dobitoace, unde prea curata și prea bine-cuvântata Fecioara, în miezul nopții rugându-se lui Dumnezeu cu fierbințeală și cu totul fiind cu mintea la Dumnezeu, arzând de dorirea și de dragostea Lui, a născut fără durere pre Domnul nostru Iisus Hristos (Viețile sfinților, IV, pp. 1289-1290).

Tradiții: Mai mult de un mileniu creștinii au sărbătorit Anul Nou în ziua de Crăciun, în imediata apropiere a solstițiului de iarnă: la Roma, până în secolul al XIII-lea, în Franța, până în anul 1564, în Rusia, până în vremea țarului Petru cel Mare, în ºările Române, până la sfârșitul secolului al XIX-lea. La români amintirea acelor vremuri este încă proaspătă, de vreme ce, în unele sate bănățene și transilvănene, ziua de 1 ianuarie se numește Crăciunul Mic, nu Anul Nou (Ghinoiu, 1997, p. 52).

Colindatul. Bucovinenii cred că, mai înainte vreme, foarte multe răutăți făceau oamenii, din pricină că își uitaseră de Dumnezeu. Pentru a-i scăpa de păcate, Dumnezeu a lăsat colindele, ca în fiecare an la Crăciun numele cel sfânt al Domnului să vină neapărat la urechile oamenilor și astfel să se abată de la calea răutăților. Atunci când colindele nu se vor mai auzi pe pământ, vor ieși diavolii și astfel lumea va încăpea pe mâna lor. În alte părți se crede că toiagurile ornate ale pițărăilor (duse de aceștia, după colindat, la cimitir, unde sunt înfipte în morminte) sunt folosite pentru amenințarea demonilor. Diavolii, care rod furcile pământului, amenință în toată clipa să dărâme lumea. Noroc numai de Maica Domnului, că ia aceste nuiele de la Crăciun și le arată diavolilor. Atât cât dracii se uită la ele, Maica Domnului așază la loc furcile pământului (Pamfile, 1997, pp. 291, 393-394).

✦ Ca personaj mitologic de natură solară, Crăciunul apare și în unele credințe: „Crăciunul e un moșneag. El vine pe un cal alb, după ce cântă cucoșii de trei ori“ (Niculiță-Voronca, I, p. 57).

✦ Se spune că Moș Crăciun a găzduit și ospătat pe Ioan Sântioan. Cică Ioan Sântioan a călătorit cu Maica Domnului și cu Hristos și s-au abătut la casele lui Moș Crăciun. După ce s-au ospătat și au băut, Ioan Sântioan a zis lui Moș Crăciun: „Noi bem și ospătăm și nu ne întrebăm cine e mai mare dintre noi“. Moș Crăciun i-a răspuns: „Mare ești, Doamne, de mărire, de când te-ai născut. Dar eu m-am pârlejit (am fost de față) și te-am sprijinit în poala de veșmânt și n-ai dat de pământ“ (Fochi, pp. 209-210).

✦ Sub influența creștinismului, Crăciun apare și ca figură apocrifă: s-a născut înaintea tuturor sfinților, este mai mare peste ciobanii din satul în care s-a născut Hristos. Când Crăciun află că în grajdul său s-a născut Domnul Iisus, se căiește și-i cere iertare lui Dumnezeu, devenind primul creștin, sfântul cel mai bătrân (Ghinoiu, 1999, p. 229). ✦ Prin tot ceea ce face, Crăciun se opune sau împiedică nașterea pruncului Iisus, întrucât venirea lui presupune mai întâi plecarea (moartea) Moșului. Tradițiile contemporane despre „sfântul“ Crăciun, Moșul „darnic și bun“, „încărcat cu daruri multe“, sunt printre puținele influențe livrești pătrunse în cultura populară de la vest la est și de la oraș la sat (Ghinoiu, 1997, p. 53).

✦ Când s-a născut Hristos, baba lui Moș Crăciun, Crăciuneasa, s-a dus de a moșit pe Maica Domnului. Când a auzit Moș Crăciun că femeia sa a lucrat în ziua lui, i-a tăiat mâinile pe loc. Atunci Crăciuneasa s-a dus la Maica Precista și, plângând, i-a spus ce-a pățit și i-a arătat mâinile. Maica Precista a suflat peste mâinile Crăciunesei și îndată mâinile i s-au făcut frumoase și curate, iar nu zbârcite, cum erau înainte de aceasta. În Transilvania, pentru Crăciun e bine ca fiecare creștin să facă măcar câte un colac, care să aibă înfățișarea unei mâini cu degetele-ntinse. De atunci a rămas datină ca să se facă pomenitul colac, care se unge pe deasupra cu gălbenuș de ou, ca să sclipească întocmai cum sclipeau atunci mâinile Crăciunesei (Pamfile, 1997, p. 336).

✦ În noaptea de Crăciun nu trebuie să se stingă focul. Se pune în această noapte un buștean în foc, numindu-se bușteanul Crăciunului (Fochi, p. 36).

✦ Acum se face împerecherea păsărilor (Mangiuca, 1882, p. 33).

✦ La Crăciun este cerul deschis (Mangiuca, 1882, p. 33). Obiceiuri: Finii merg pe la nași cu daruri (Ispirescu, f. 64).

✦ Colindul cu steaua. Începând cu întâia zi de Crăciun și sfârșind în ziua de Bobotează, mai pretutindeni, sau numai până la Sf. Vasile, copiii umblă cu steaua. Copiii care umblă cu steaua se numesc stelari, colindători sau crai, pe cap având coroane de hârtie colorată (Pamfile, 1997, p. 345).

✦ Prin Vicleim sau Irozi se înțelege datina tineretului de a reprezenta la Crăciun Nașterea lui Iisus Hristos, venirea Magilor după stea, poftirea lor de către Irod, șiretenia acestuia de a afla pruncul prin mijlocirea celor trei Crai și, adesea, înfruntarea necredinței, personificate printr-un copil sau un cioban (Pamfile, 1997, p. 364).

✦ Turca umbla de când Irod împărat a omorât cinci mii de prunci. El nu știa cum să facă, ca să scoată pe copii și pe femeile cu copii afară pentru a omorî copiii. A făcut un om urât, îmbrăcat în piele de țap, cu coarne în cap și cu pene de cocoș în vârf și clopot la spate și cu o măciucă mare în mână. Cine se îmbracă în turcă își pierde năravul, nu poate merge la biserică șase săptămâni; cine moare în acele șase săptămâni nu se îngroapă în cimitir, nici nu trage clopotul pentru el (Fochi, p. 337).

✦ Se face alergare de cai în ziua Crăciunului (Mangiuca, 1882, p. 33).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: Cenușa bușteanului care arde în noaptea Crăciunului e împrăștiată prin grădini pentru a promova rodirea lor (Bârlea, p. 297).

✦ Cine în ziua de Crăciun mănâncă întâi carne de vrabie, acela va fi ușor la muncă vara ca vrabia (Gorovei, 1995, p. 133).

✦ De Crăciun, dacă ai împrumutat ceva, să aduci lucrul acasă, să știe că are stăpân (Niculiță-Voronca, I, p. 162).

✦ La cele trei sărbători mari: Crăciun, Paște și Rusalii, să te speli cu apă după bani și vei fi bănos (Gorovei, 1995, p. 16). Apărător de rele și durere: Cele mai numeroase atestări apar cu privire la colacul de Crăciun. Din tărâțele și fărâmiturile primului colac se dă la vite și păsări „ca să le ferească de rău“, iar troaca în care a fost frământat se pune în fânul care se dă la vite și „vor fi spornice“. Înainte vreme se făcea un colac deosebit, colacul plugarilor, care se ținea pe masă de la Crăciun până la Anul Nou, uneori până la Bobotează, când era împărțit la cei ai casei și la vite, „ca să fie ferite de boale“. Pe alocuri rostul acestui colac era apotropaic, pentru ca dracul să nu fure copiii din casă, căci legenda certifică cum odată dracul a vrut să fure un copil, dar colacul a răspuns la cele zece întrebări-ghicitori și dracul a pleznit de necaz (Bârlea, pp. 297-298).

✦ Nu se mănâncă carne de Crăciun, ca să nu se dea lupii la vite (Candrea, 1928, p. 141).

✦ În ziua de Crăciun nu se mănâncă carne, căci, dacă s-ar face, atunci prin decursul întregului an vitele ar boli („Ion Creangă“, an II, nr. 6, 1909, p. 159).

✦ Să nu mănânci carne de porc în ziua de Crăciun, ca să nu piară porcii peste an (Gorovei, 1995, p. 200).

✦ Cât țin zilele Crăciunului, furca de tors trebuie ascunsă, căci altfel cel ce o va vedea în aceste zile va fi mușcat de un șarpe atât de gros și atât de lung, ca o furcă (Pamfile, 1997, p. 396).

✦ Dacă te lai în ziua de Crăciun nu faci păduchi (Gorovei, 1995, p. 182).

✦ Practica magică începută la Crăciun și încheiată la Sânvăsâi, pentru apărarea vitelor de lupi, este numită Legatul fiarelor. În seara de Crăciun masa, pe care este așezată o pâine rituală, numită stolnic, se înconjoară cu un lanț de fier. După opt zile, în ziua Anului Nou, pâinea este tăiată felii și mâncată de copii și animale, iar lanțul cu care a fost legată masa se așează în fața grajdului, pentru a trece vitele peste el (Ghinoiu, 1999, p. 231).

Oracular: Dacă în dimineața de Crăciun intră în casă un bărbat, oile vor făta berbeci; dacă intră femei, vor făta miele (Mușlea-Bârlea, p. 411).

Magie: Spre a vindeca vreo vită de deochi, să se lase blidele de la ajunul Crăciunului nespălate până a doua zi, când trebuie a le spăla ș-apoi a strânge acea apă; după ce s-a așezat, se strânge și, în caz de trebuință, se spală cu ea vita (Gorovei, 1995, p. 75).

Despre vreme: Dacă la Crăciun e cald, încât se pot ține ușile deschise, la Paști va fi frig (Pamfile, 1997, p. 398).

✦ Dacă în prima zi de Crăciun va fi vreme senină, frig și ger, atunci vara va fi bună (Gherman-4, p. 126).

✦ Începerea câșlegiului (carnelegiului). Când e lung timpul între securi (posturi), adecă ține lung timpul carnelegiului (carnevalului), atunci se crede a fi anul bun, mănos (Mangiuca, 1882, p. 33). ”

Totuși, o să vă mai spun despre un obicei, cam ciudat, de Crăciun, în familia mea. Ei bine, întotdeauna de Crăciun se puneau, la uscat, pe o frânghie, câteva cârpe albe. Pentru că, spunea acum 70 de ani, maica mare Teodora, străbunica mea, mama bunicii Uța, ”și scutecele lui Iisus s-au pus la uscat în iesle”. La un moment dat l-am întrebat pe tata, istoric, ce este cu ”scutecele lui Iisus”. ”Ce să fie Răduțu, o superstiție a familiei noastre, nu se mai știe de când și cum!” Tata a avut dreptate, nu am mai întâlnit acest obicei de Crăciun, decât în familia mea! Nu știu, parcă am auzit că se practică și în Transilvania și Banat. Oare ?

Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet celor care m-au felicitat și mi-au transmis vorbe bune și frumose. Încă odată vă mulțumesc. După cum știți doar la dom.profesor@gmail.com. Așa că vă spun tuturor, dar mai ales vouă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, nu "Crăciun fericit!", doar o traducere după "Merry Christmas!", ci vechea urare românească:

Crăciun cu sănătate şi bucurie!

Să aveți un Crăciun ca în familia mea, în anul 1937, nu neapărat cu obiceiurile gurmande de atunci, ci cum era în familia mea, cu dragoste, solidaritate, gânduri bune pentru viitor și credință în Iisus.

Dar, să nu uităm că întotdeauna există speranța de mai bine, doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 decembrie 2024

BERBEC În ziua de Crăciun, în relaţiile amoroase, în familie sau în cuplu, ai aspecte bune. Incearcă să vorbeşti mai mult, să negociezi şi să aflii şi parerea celui drag, fie ca este vorba de masa de Crăciun, fie de ceva mai mult sau mai puţin important. Sănătatea este în general bună, dar protejează-ţi capul care în mod tradiţional este de natura zodiei Berbecului. Trăieşte în prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasa planurile complicate şi strategiile iscusite. In a doua parte a zilei vizitele sunt avantajate.

TAUR Iţi pare bine că aerul miroase a cozonaci, bomboane colorate şi a ciocolată fierbinte. Pana la prânz pui totul la punct şi masa e fastuoasă, cu lumânari! Cine te iubeşte ştie că adori sărbătorile şi, mai ales, pregătirea mesei de Crăciun, Crăciunul cu sclipirile lui fastuoase. E timpul tau de noroc si de pace! Zodia îţi este favorabilă. Zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa este cel mai important. Sănătatea este bună, nu exagera, însă, cu mesele copioase şi cu băuturile tari. Stai acasă! Dă curs stării de bine şi nu te aventura în excursii obositoare şi periculoase la munte. Este Crăciunul, nu un team building!

GEMENI O zi minunată pentru tine. Te-ai pregatit sa fii linistit si sa primesti prin toti porii sarbatoarea cu cei trei Crai de la Răsărit din Scriptură şi cu Steaua vieţii. Bucuria ta dintotdeauna, bradul. Să-l impodobesti sau sa-l admiri in vitrine, arborele vietii, ca un semn al credintei si bucuriei in familie. Investeşte în relaţii de familie şi în dragoste. Stai acum, de Crăciun şi uită-te la Pomul Vieţii. Pune-ţi o dorinţă... aşa! Aşa se făcea în vechime când oamenii erau credincioşi şi Mesia era mereu aproape de ei. Magnetismul personal este în creştere. In perioada mentionata trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel!

RAC Este Crăciunul, iar configuraţia Cosmosului este blânda pentru tine. Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de seninatatea sărbatorii. Totul este curat în jurul tau si pregătit până la ultimul detaliu. Ai asortat lumânările, şervetele. Aştepţi prietenii, finii, pentru masa de Crăciun. Bucura-te! Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca să admire natura, iar pentru un procent, probabil Racii tineri - şi pentru sporturi de iarnă. O mică supărare dar pe total perioada zilei de Crăciun îţi este favorabilă. Nu lăsa nicio schimbare să te tenteze – nu schimba programul, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes.

LEU Iubeşti ziua aceasta de Crăciun în care toată lumea se gândeşte, sau ar trebui să se gândească la generozitate, la bunătate, la cele vechi şi sfinte. Ca o pauza necesara în lăcomia globalizata şi în criza programată. Esti vesel si detasat de toate, ca si cand sarbatoarea Crăciunului trebuie ţinută adânc în suflet şi consumată cu porţia, ca un panaceu, ca un medicament miraculos. O periodă de distracţie şi de vorbe, poate chiar şi de dans. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada interesantă. Nu exagera cu mesele, supraveghează-ţi, deci, regimul alimentar. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, familia te respectă şi te iubeşte. Sanatatea pare bună, nu exagera cu vinul roşu şi atenţie la sistemul circulatoriu periferic.

FECIOARĂ Aştepţi ca un copil masa de Crăciun şi alinţi darurile primite de la cei trei Crai de la Răsărit şi iţi creezi singur legenda de care ai atâta nevoie. Este frumos şi de astă dată! Eşti drăguţ şi vesel cu cei din jur, pentru că spaţiul tău de visare se confundă cu colindele de Crăciun. Primeşti veşti bune despre o călătorie. După o periodă nu prea bună ai, în sfârşit, o zodie fastă. Momente puţine, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Astazi nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte este mai uşor ascultată decât o mustrare – acesta este Spiritul Crăciunului!

BALANŢĂ Mirosul cozonacilor este acoperit doar de miresmele imbietoare ale sarmalelor. Cu toate ca nu ai realiza tot ceea ce ti-ai propus, te simti bine! Esti multumit de cadourile primite, cu sufletul plin de multe amintiri înduioşătoare. Spiritul Craciunului te ajută să pregăteşti o masă de Crăciun memorabilă. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare; de asemenea supraveghează-ţi regimul alimentar. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi!

SCORPION Spiritul Crăciunului nu te lasa indiferent, pentru că simţi că numai împreună cu cei pe care îi iubeşti poţi să te simţi într-adevar bine! Generozitatea ta este întrecuta doar de darurile Regilor Magi, a celor trei Crai de la Răsărit, dar te simti excelent cand desfaci darurile şi anticipezi bucuria celorlalţi. Începutul zodiei Capricornului şi aspecte planetare benefice oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast. Transformări în bine, a unor relaţii umane. Prudenţă mărită mai pe seară când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza frigului sau a cantităţii de alcool – atenţie, alcoolul nu este antigel! Femeile Scorpion, mai ales, pot fi avantajate în dragoste...

SĂGETĂTOR Eşti darnic, desi multa lume nu intelege de ce cheltuieşti mulți bani pentru pregătirea mesei de Crăciun! Ştii să faci cadouri ca nimeni altul, surprinzând pe cei din jur. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare în sensul că astăzi nu cheltuieşti nimic. Nici nu prea mai ai ce! O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în prieteni, anturaj, familie, colaboratori. Schimbările dese – cheia marilor succese! Cosmeticele şi aparatele de ras (după sex) sunt cadourile pe care poţi să le primeşti de Crăciun.

CAPRICORN Eşti prins în vârtejul celor care ştiu să organizeze petreceri. Vor să te ia cu ei la munte, dar nu ai chef de zăpadă şi frig anul acesta. Stai acasă şi pregăteşti ultimile detalii ale mesei de Crăciun. Este şi de data aceasta cum trebuie, cum ai văzut la bunicii tăi. Schimbări în bine, în comportamentul celor din jur şi în dragoste. O veste îţi face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii de vârsta a treia, seniorii cum este corect politic, este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte reumatismele la genuchi, aşa că nu porniţi la drum, mătuşi şi unchi. Ziua de naştere, pentru un procent dintre Capricorni, este pentru nativi un bun prilej de reflecţie şi bilanţ.

VĂRSĂTOR Cei din anturajul tau recunosc ca ai dreptate si iti accepta programul de sărbători şi lista de invitaţi pentru a doua zi de Crăciun. De fapt, sfîrşitul anului 2019 avantajează munca artistică şi creaţia. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi Vărsători printr-o creştere a agresivităţii. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi.

PEŞTI Imapacă-te cu toti, daruieste-i pe cei oropsiti de soarta! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Împartăşeşte-te din magia Craciunului şi dă curs Spiritului bun si generos. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti mai repede unele cuvinte. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Atenţie la mijloacele de transport în comun, dacă pleci în vizită. Nu te lăsa tentat de promisiuni extravagante.