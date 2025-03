Politica Anca Alexandrescu, ofițer sub acoperire. Acuzația unui ofițer din unitatea „fantomelor” SIE







Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus, a fost acuzată de a fi ofițer sub acoperire. Jurnalista a fost prima care a realizat un interviu cu Liviu Dragnea în închisoare și a câștigat atenția publicului în momentul anulării alegerilor, ocazie cu care și-a exprimat intenția de a candida la alegerile prezidențiale.

Anca Alexandrescu, consilier

Anca Alexandrescu a finalizat studiile la trei facultăți și a activat timp de mulți ani în politică, în calitate de consilier. Ulterior, a preluat rolul de moderatoare la Realitatea Plus, un post care a fost sancționat de mai multe ori de CNA.

„Fata mea a făcut Jurnalismul, apoi a făcut Dreptul și ulterior a făcut Științe Politice. Și are și master în Științe Politice. Are trei facultăți făcute, toate la stat. Niciuna la privat. Niciuna cu pile”, a afirmat tatăl jurnalistei, Horia Alexandrescu.

Anca Alexandrescu, recrutată de serviciile secrete

Conform lui Cornel Nemetzi, fost director al SIE, Anca Alexandrescu a fost recrutată de serviciile secrete sub numele de cod „Ada Genaru” la doar 20 de ani. Ea a fost utilizată în operațiuni de tip „capcană cu miere”

Ulterior, legătura a fost preluată de Ioan Talpeș. În primele etape, a fost introdusă în cercurile oamenilor de afaceri români, cum ar fi Agop Kirmiziyan, iar mai târziu a fost orientată spre domeniul politic.

Victor Ciutacu a discutat despre acest subiect în emisiunea „Punctul Culminant”, afirmând că declarațiile lui Cornel Nemetzi din cartea „Ultimul Curier Ilegal – Memoriile unui spion român” ar fi veridice, având în vedere că Anca Alexandrescu nu a reacționat în niciun fel și nu l-a acționat în judecată pe fostul șef al SIE.

Jurnalista, afirmații despre Georgescu când nimeni nu auzise de el

De asemenea, Ciutacu a subliniat că Anca Alexandrescu l-a susținut pe Călin Georgescu până ieri, deși, înainte de a deveni cunoscut, moderatoarea de la Realitatea Plus avea suspiciuni cu privire la legăturile acestuia cu serviciile secrete.

«Să cerceteze și candidații independenți de unde au banii și unde i-au dat, pentru că tot astăzi, pe pagina de socializare am postat niște detalii în legătură cu niște „ferme” de boți care fac campanie pentru Călin Georgescu.

Și îmi zice cineva: „păi domnule, l-ați invitat pe Călin Georgescu, parcă îl susțineați”. Nu, eu nu susțin pe nimeni, eu scriu despre toți pe pagina mea și vorbesc despre toți în emisiune. Se auzise că domnul Georgescu folosise niște firme de boți și se mai auzise că unii pompează bani ca să ia voturi de la George Simion.

Treaba lor, nu mă interesează, dar știu că aceste chestii sunt ilegale. Aș vrea și eu să văd autoritățile statului, în special pe domnul ăla de la SRI, că îmi scapă numele, zicea el „în campanie, noi o să facem..”.

Faceți. Faceți-i pe toți și verificați-i, că troli, boți. Astăzi am văzut un video și după ce l-am văzut și l-am închis, a sunat un număr de telefon și a zis: „suntem de la o firmă de boți, CV-ul tău a fost acceptat, contactează-ne pe Whatsapp”. Vă jur, am numărul în telefon. Evident că nu i-am contactat pe Whatsapp, am sunat înapoi la număr, nu răspunde nimeni”, transmitea Anca Alexandrescu, în 2024, cu puțin timp înainte de alegeri.