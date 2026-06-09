Politica

George Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Liderul AUR a lansat un sondaj online

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George Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Liderul AUR a lansat un sondaj onlineGeorge Simion și Nicușor Dan. Sursa foto: colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Liderul AUR, George Simion, a lansat marți, 9 iunie, un sondaj online prin care îi întreabă pe susținătorii săi dacă sunt de acord cu suspendarea din funcție a președintelui României, Nicușor Dan. Mesajul a fost publicat pe Facebook și a generat mii de reacții în primele zeci de minute.

Inițiativa apare într-un context politic tensionat, în care liderul AUR susține că soluția pentru actuala situație politică ar fi organizarea de alegeri anticipate.

Deși postarea nu reprezintă declanșarea unei proceduri oficiale, aceasta readuce în atenție mecanismul constituțional prin care un președinte poate fi suspendat din funcție.

Mesajul publicat de George Simion

În mesajul transmis pe rețeaua de socializare, George Simion le-a cerut utilizatorilor să răspundă cu „Da” sau „Nu” la propunerea privind suspendarea șefului statului.

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„Nicușor Dan – suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac, ci anticipatele. Lăsați în comentarii (Da/Nu)”, a scris liderul AUR pe Facebook.

Postarea a atras rapid mii de comentarii și reacții, semn al interesului ridicat pe care îl generează subiectul în rândul utilizatorilor platformei.

Cum poate fi suspendat președintele României

Suspendarea președintelui este reglementată de Constituția României și presupune mai multe etape. Procedura poate fi inițiată de parlamentari, iar pentru aprobarea suspendării este necesar votul Parlamentului reunit.

În cazul în care Parlamentul adoptă propunerea de suspendare, decizia trebuie validată printr-un referendum național organizat pentru consultarea cetățenilor.

Prin urmare, o eventuală suspendare nu poate fi decisă exclusiv printr-un vot politic sau printr-o consultare online, fiind necesară parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege.

Precedentul din politica românească

Până în prezent, singurul președinte al României care a fost supus procedurii de suspendare a fost Traian Băsescu. Acesta a fost suspendat de două ori de Parlament, în 2007 și 2012, ambele situații fiind urmate de referendumuri naționale.

Relansarea discuției despre suspendarea șefului statului readuce în atenție unul dintre cele mai importante instrumente constituționale aflate la dispoziția Parlamentului în raport cu președintele României.

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