Politica

Ungaria verifică finanțarea organizațiilor maghiare din diaspora. Susținerea lui George Simion de către Orban, invocată în ancheta internă

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Ungaria verifică finanțarea organizațiilor maghiare din diaspora. Susținerea lui George Simion de către Orban, invocată în ancheta internăSimion. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea Inquam Photos / George Calin
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Din cuprinsul articolului

Ministrul ungar al Culturii și Relațiilor Sociale, Zoltán Tarr, a anunțat declanșarea unei verificări detaliate a organizațiilor maghiare care activează în afara granițelor Ungariei, inclusiv a instituțiilor media finanțate de statul ungar.

Ce presupune verificarea anunțată de noul guvern de la Budapesta

Potrivit declarațiilor ministrului, noua administrație va analiza relațiile și mecanismele de finanțare moștenite de la fostul guvern condus de Viktor Orban. Tarr a acuzat fostul executiv că a folosit comunitățile maghiare din diaspora în scopuri politice și că a direcționat subvențiile publice către „purtători de cuvânt politici și prieteni", contribuind la amplificarea diviziunilor din societatea maghiară.

Referința la susținerea lui George Simion și criticile la adresa lui Viktor Orban

În mesajul său, Zoltán Tarr a amintit de controversa generată de susținerea acordată de fostul premier Viktor Orban candidatului George Simion la alegerile prezidențiale din România. La momentul respectiv, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a criticat public poziționarea liderului de la Budapesta. Ministrul a declarat, pentru Hirado, că fostul executiv ungar „i-a instigat pe maghiari împotriva maghiarilor" și a sacrificat interesele comunităților maghiare din statele vecine pentru câștiguri politice de moment.

Viktor Orban

Viktor Orban. Sursă foto: Facebook

Slovacia, Ucraina și Serbia, menționate în declarații

Tarr a acuzat fostul guvern că nu a reacționat adecvat în situațiile care au afectat comunitățile maghiare din Slovacia, Ucraina și Serbia, menționând probleme legate de drepturile de proprietate, refugiații din Transcarpatia și declinul demografic al maghiarilor din Voivodina.

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Un alt punct al declarațiilor ministrului vizează modul în care au fost distribuite fondurile publice către instituții media din afara Ungariei. Tarr a declarat că aceste practici au afectat coeziunea comunităților maghiare și au alimentat tensiuni atât în Ungaria, cât și în diaspora. În finalul mesajului său, ministrul a transmis un apel la solidaritate între maghiarii din Ungaria și cei din afara granițelor. „Solidarizarea maghiarilor și accentul pus pe coeziunea noastră națională sunt deosebit de importante", a declarat Zoltán Tarr.

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