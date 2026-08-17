Președintele Luiz Inácio Lula da Silva și senatorul Flávio Bolsonaro, considerați principalii favoriți pentru alegerile prezidențiale din Brazilia, și-au lansat oficial campaniile electorale duminică. Scrutinul este programat pentru 4 octombrie, iar primele sondaje indică o confruntare strânsă între cei doi, potrivit AP.

Luiz Inácio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani, a participat la un miting organizat pe stadionul Vila Euclides din São Bernardo do Campo, în apropiere de São Paulo. Peste 10.000 de susținători au fost prezenți la eveniment.

Locul are o semnificație aparte pentru președintele brazilian. În urmă cu 47 de ani, Lula și-a început ascensiunea politică în această zonă, ca lider sindical al muncitorilor din industria metalurgică.

Lula candidează pentru un al patrulea mandat neconsecutiv și le-a transmis susținătorilor că Brazilia are nevoie în continuare de politicile promovate de administrația sa. Președintele a pus accent și pe independența țării în fața presiunilor venite din exterior.

„Nimeni din străinătate nu ne va exploata mineralele. Noi le vom exploata în beneficiul poporului brazilian”, a spus Lula, potrivit Associated Press.

La Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, și-a început campania printr-un miting organizat pe plaja Copacabana. Evenimentul a adunat mii de susținători.

Jair Bolsonaro, tatăl senatorului și fost președinte al Braziliei, nu a participat la manifestație. El se află în arest la domiciliu după condamnarea pentru tentativa de lovitură de stat.

Flávio Bolsonaro și-a construit discursul electoral în jurul luptei împotriva criminalității și a criticat ceea ce numește „ideologia de stânga” din școli. Senatorul a susținut că fiecare elev „are dreptul să viseze că va deveni Elon Musk într-o bună zi”.

În același timp, candidatul încearcă să își construiască propria imagine politică, deși își asumă legătura cu tatăl său.

„Știu că semăn cu el. Dar este greu să-l compari pe fiul lui Pelé cu Pelé”, a spus Flávio Bolsonaro, făcând referire la asemănarea dintre el și fostul președinte.

Primele date din campanie indică o competiție strânsă. Un sondaj Quaest citat de Associated Press îl plasează pe Lula în avantaj în eventualul tur al doilea, însă diferența dintre cei doi candidați s-a redus semnificativ.

În scenariul unei confruntări directe, Lula ar obține 43% dintre intențiile de vot, în timp ce Flávio Bolsonaro ar fi creditat cu 40%.

Campania oficială pentru alegerile prezidențiale a început cu 13 candidați înscriși în cursa electorală.