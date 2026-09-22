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Nicușor Dan, mesaj de la Adunarea Generală a ONU. Securitatea regională și cooperarea internațională, prioritățile României

Nicușor Dan, mesaj de la Adunarea Generală a ONU. Securitatea regională și cooperarea internațională, prioritățile Românieisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Preşedintele Nicuşor Dan a participat marţi la prima zi a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, desfăşurată la New York. Cu această ocazie, şeful statului a subliniat importanţa cooperării internaţionale şi a dialogului între naţiuni pentru menţinerea stabilităţii globale.

Nicușor Dan, mesaj de la Adunarea Generală a ONU. Securitatea regională și cooperarea internațională, prioritățile României

Într-un mesaj transmis marţi pe platforma X, Nicuşor Dan a evidenţiat misiunea esenţială pe care Organizaţia Naţiunilor Unite o are în contextul geopolitic actual.

„Prima zi la Adunarea Generală a ONU. Pacea şi cooperarea dintre naţiuni sunt esenţiale, iar ONU are un rol major în construirea dialogului şi găsirea soluţiilor pentru un viitor mai sigur”, a afirmat liderul de la Cotroceni.

sursa: Facebook

Oportunitate pentru prezentarea poziţiei României privind securitatea regională

În cadrul vizitei sale în Statele Unite, preşedintele s-a întâlnit la New York şi cu reprezentanţii comunităţii de români. La finalul întrevederii, şeful statului a susţinut o declaraţie de presă în care a explicat obiectivele prezenţei sale la această sesiune a Adunării Generale.

„Pentru noi, participarea la această sesiune a Adunării generale a ONU este o oportunitate de a prezenta punctul nostru de vedere cu privire la securitatea regiunii, în special, şi de a fi în contact cu alţi lideri pe subiectele care ne interesează”, a mai spus preşedintele în fața reprezentanților ONU.

Programul preşedintelui la ONU include o intervenţie în plen şi şedinţa Consiliului de Securitate

Mai departe, agenda oficială a preşedintelui Nicuşor Dan la summitul ONU continuă cu intervenţii majore în cadrul reuniunilor internaţionale. Şeful statului va susţine un discurs în plenul Adunării Generale şi va fi prezent la discuţiile la nivel înalt privind securitatea globală.

Preşedintele a declarat că în cadrul Adunării Generale a ONU va avea o intervenţie miercuri dimineaţa şi o să participe, tot miercuri, la o şedinţă a Consiliului de Securitate.

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