Laurențiu Reghecampf (51 de ani) încearcă să obțină rezilierea contractului cu formația africană Esperance Tunis pentru a se putea întoarce pe banca tehnică a celor de la FCSB, grupare alături de care a cucerit două titluri de campion în trecut. Cu toate acestea, tranziția este blocată de neînțelegeri majore între tehnicianul român și conducerea grupării tunisiene, conform gsp.ro.

Antrenorul nu a făcut deplasarea în cantonamentul de pregătire al echipei, fapt ce a determinat reacția oficialilor de la Esperance Tunis. Aceștia au recurs la măsuri legale și au apelat la un executor judecătoresc pentru a înregistra oficial absența tehnicianului de la programul echipei, în absența unui document de reziliere amiabilă convenit de ambele părți.

Procedurile legale au fost demarate marți, iar presa locală a oferit detalii despre pașii făcuți de conducerea clubului tunisian.

„Conducerea clubului Esperance Tunis a demarat marți, 22 septembrie 2026, procedurile legale pentru a constata oficial absența antrenorului român Laurențiu Reghecampf de la cantonamentul echipei. Această acțiune, realizată prin intermediul unui executor judecătoresc, are rolul de a proteja drepturile clubului, mai ales în contextul în care antrenorul nu a semnat, până în dimineața acestei zile, niciun document de reziliere a contractului său.

Este de menționat că Reghecampf s-a întâlnit luni seară cu președintele clubului, Hamdi Meddeb, pentru a discuta posibilitatea unei despărțiri amiabile, în vederea preluării băncii tehnice a celor de la FCSB. Cu toate acestea, ședința s-a încheiat fără a se ajunge la un acord între cele două părți”, au scris cei de la mosaiquefm.net.

În replică față de acțiunile conducerii, Laurențiu Reghecampf a ieșit public și a prezentat versiunea sa asupra evenimentelor. Tehnicianul susține că decizia de a nu merge în cantonament a fost anunțată în prealabil și este cauzată de neîndeplinirea obligațiilor financiare și administrative față de corpul tehnic.

Românul a oferit explicații legate de restanțele financiare și de lipsa condițiilor de lucru promised la semnarea angajamentului.

„Suporterii sunt cei mai buni, tot respectul pentru ei, pentru jucători și pentru toată lumea! Dar ei nu cunosc adevărul... Am discutat de mult timp cu conducerea despre această situație. Staff-ul nu a fost plătit de 3 luni, nu există permise de ședere și nici conturi bancare. Sunt foarte multe probleme. Conducerea lui Esperance prezintă lucrurile diferit. Noi suntem în Tunisia și suntem gata să începem antrenamentele! Dar trebuie să își facă datoria. Am notificat deja clubul că nu vom merge în cantonament și, până acum, nu ne-au răspuns”, a afirmat „Reghe”.

Situația rămâne extrem de tensionată, în condițiile în care tehnicianul dorește să preia conducerea tehnică la FCSB, însă Esperance Tunis refuză să renunțe la drepturile contractuale fără un acord clar între părți.