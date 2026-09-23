Laurențiu Reghecampf va reveni pe banca tehnică a FCSB, după ce Gigi Becali a anunțat că a ajuns la un acord cu antrenorul pentru un nou mandat la echipa bucureșteană. Tehnicianul și-a încheiat colaborarea cu Esperance Tunis și urmează să revină în România, unde va avea la dispoziție perioada de întrerupere a campionatului pentru meciurile echipelor naționale pentru a lucra cu jucătorii.

Reghecampf a renunțat la contractul cu formația tunisiană pentru a reveni la FCSB. Gigi Becali a declarat că antrenorul i-a transmis că echipa va câștiga campionatul în acest sezon. Potrivit patronului FCSB, Reghecampf i-ar fi spus și că, în zece etape, echipa va ajunge pe primul loc și că se va califica în sezonul următor în Champions League.

Dan Petrescu a comentat revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB și a spus că alegerea făcută de Gigi Becali poate fi una potrivită, având în vedere experiența antrenorului la club.

Fostul internațional român a precizat însă că nu consideră realistă o promisiune privind câștigarea campionatului.

„Eu zic că a făcut cea mai bună alegere posibilă, mai bine de atât nu se putea. Cunoaște clubul, cunoaște patronul, a avut succes. Eu cred că e alegerea foarte bună.

Are experiență, nu-i va fi ușor chiar dacă, din ce am înțeles, a spus că va câștiga campionatul ușor. În opinia mea, Craiova este favorită la câștigarea campionatului, ea este campioana, ea este cea mai în formă echipă, cred eu.

Am înțeles că a fost invers, n-a declarat patronul. Să vedem ce o să declare Reghe când vine, dar nu cred că un antrenor poate să declare așa ceva, că promite să ia un campionat. Nu cred că există în lume un antrenor care promite să ia campionatul, fotbalul nu e matematică”, a spus Dan Petrescu pentru Sport.ro.

Laurențiu Reghecampf a mai pregătit FCSB în două perioade, 2012-2014 și 2015-2017. În primul mandat, antrenorul a câștigat două titluri de campion și a dus echipa în grupele Champions League, dar și în primăvara Europa League.

După plecarea din 2017, Reghecampf a mers în Emiratele Arabe Unite, unde le-a pregătit pe Al Wahda și, ulterior, Al Wasl și Al Ahli.

În 2021, tehnicianul a revenit în România și a preluat-o pe Universitatea Craiova. A stat un sezon pe banca formației din Bănie, după care a antrenat-o pe Neftchi Baku. Reghecampf s-a întors ulterior la Universitatea Craiova pentru un al doilea mandat, care a fost mai scurt.

Înaintea revenirii la FCSB, antrenorul a mai pregătit Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.

La formația din Tunisia, Reghecampf fusese instalat din nou în vara acestui an, însă a încheiat colaborarea după doar patru etape din noul sezon. Marți, el nu s-a mai prezentat la antrenamente, iar Esperance l-a înlocuit temporar cu Joel Crahay, directorul academiei clubului.