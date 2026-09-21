Pauza competițională provocată de meciurile din Liga Națiunilor aduce modificări importante în programul de pregătire al echipei FCSB. Având în vedere că întreruperea campionatului se va întinde pe o perioadă de trei săptămâni, mai lungă decât în mod obișnuit, conducerea și stafful tehnic au analizat posibilitatea de a efectua un stagiu de pregătire în străinătate.

Deși opțiunea inițială lua în calcul un cantonament în Turcia, planurile s-au schimbat în urma discuțiilor purtate între Laurențiu Reghecampf și preparatorul fizic Thomas Neubert înainte ca antrenorul să ajungă în România pentru a semna contractul.

În timpul consultărilor privind organizarea antrenamentelor, Thomas Neubert l-a convins pe Laurențiu Reghecampf că o deplasare în Turcia nu este necesară. Baza sportivă din Berceni oferă toate facilitățile necesare pentru un program complet de pregătire, egalând infrastructura din stagiile externe.

Finanțatorul clubului a confirmat decizia și a punctat modul în care s-a desfășurat dialogul dintre cei doi tehnicieni. „Am vorbit cu el acum cinci minute. Ce am stabilit am stabilit, vine și gata. Nu mai pleacă în Turcia. I-a spus Neubert: «Nu are rost să pleci în Turcia, condițiile de acolo le avem noi la bază aici».

El nu știe condițiile pe care le-am făcut eu la bază la Berceni. Faptul că i-a spus Neubert, a zis: «Bine, de acord!» E bine că se înțeleg. Echipa va rămâne în cantonament la bază în Berceni. Miercuri sau joi vine, când își termină treburile acolo”, a declared Gigi Becali, potrivit sport.ro.

Pe lângă clarificarea programului de pregătire, oficialii roș-albaștrilor au oferit detalii și despre componența echipei tehnice care îl va însoți pe Laurențiu Reghecampf. În ciuda speculațiilor din spațiul public, relația dintre antrenor și preparatorul fizic german rămâne una solidă.

Oficialii clubului au precizat că noul tehnician vine însoțit de doi colaboratori, iar membrii din vechiul staff își vor continua activitatea în cadrul echipei.

„Nu erau certați Neubert și Reghecampf. Vine cu Viorel Dinu și Adrian Popa, să nu se confunde (n.r. - cu fostul jucător de la FCSB). Vine cu doi colaboratori, rămân și cei vechi din staff-ul nostru”, a spus Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.