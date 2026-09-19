Universitatea Craiova a făcut spectacol pe „Ion Oblemenco” și a învins categoric FCSB, scor 5-0, sâmbătă seara, într-un meci contând pentru etapa a 10-a din Superligă. Campioana României a dominat partida de la un capăt la celălalt și a oferit una dintre cele mai convingătoare prestații ale sezonului.

Oltenii au început în forță, iar Târnovanu a avut prima intervenție importantă încă din minutul 3, când a blocat șutul lui Al-Hamlawi.

FCSB a încercat să răspundă prin Drăguș, care a solicitat un penalty în minutul 7, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Câteva minute mai târziu, Korenica a executat o lovitură liberă, dar mingea a trecut peste poartă.

Universitatea a înscris în minutul 27 prin Etim, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid. Presiunea gazdelor a continuat, iar Al-Hamlawi a deschis scorul în minutul 29. Târnovanu a mai intervenit decisiv de câteva ori, dar nu a mai putut evita golul din prelungirile primei reprize. În minutul 45+3, Al-Hamlawi a înscris din nou și a dus Craiova la cabine cu un avantaj de două goluri.

În partea secundă, echipa pregătită de Coelho a continuat să domine. Cicâldău a făcut 3-0 în minutul 57, după o centrare venită de la Bancu, iar Elisor a înscris pentru 4-0 în minutul 69. FCSB nu a reușit să reacționeze, iar Craiova a mai punctat o dată în minutul 87, prin același Elisor.

Scor final, 5-0, într-o partidă în care FCSB a avut o evoluție mult sub așteptări, în timp ce Universitatea Craiova a confirmat forma bună.

În urma victoriei, Craiova ajunge la 20 de puncte și ocupă locul secund, la un singur punct de liderul Dinamo. FCSB rămâne pe poziția a 10-a, cu 12 puncte.

L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, T. Băluţă, Cicâldău (Joao Lameira 84), Bancu (Tavares 84) – D. Matei (Băsceanu 83), Al-Hamlawi (Elisor 62), Etim (Baiaram 65). ANTRENOR: Filipe Coelho

Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46), Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad (Joao Paulo 46) – Cisotti (M. Toma 72), Drăguş (Boutoutaou 42), Korenica – Garita (Stoian 64). ANTRENOR: Marius Baciu

Cartonaşe galbene:- / Joao Paulo 80

Arbitri: Valentin Avram – Alexandru Cerei, George Roman

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Mihai Artene