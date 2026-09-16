Sancțiuni după Dinamo – FCSB. Decizia Comisiei de Disciplină

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a stabilit miercuri sancțiunile după incidentele din ultimele etape ale Superligii. Lourenco Duarte a primit două etape de suspendare după meciul Dinamo – FCSB, în timp ce Cătălin Cîrjan va lipsi un joc, iar Dinamo și Petrolul au fost sancționate financiar.

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a analizat incidentele produse în mai multe partide din etapele a opta și a noua ale Superligii și a stabilit suspendări și penalități financiare pentru jucători și cluburi.

Printre cazurile analizate s-a aflat derby-ul Dinamo – FCSB, câștigat de formația dinamovistă cu 2-1, în care Lourenco Duarte și Cătălin Cîrjan au fost eliminați.

În cazul lui Lourenco Duarte, Comisia de Disciplină a aplicat prevederile articolului 63.1.b, raportat la articolul 63.2.4.a din Regulamentul Disciplinar. Jucătorul FCSB a fost suspendat pentru două partide și a primit o penalitate sportivă de 8.000 de lei.

Cătălin Ionuț Cîrjan, eliminat la rândul său în derby, a fost sancționat în baza articolului 63.1.g, raportat la articolul 63.2.1 din Regulamentul Disciplinar. Fotbalistul lui Dinamo va fi suspendat pentru un meci și trebuie să achite o penalitate sportivă de 740 de lei.

Comisia a analizat și situația clubului Dinamo. În baza articolului 54.1 din Regulamentul Media, raportat la articolele 12, 14 bis și 15 din Regulamentul Disciplinar, clubul a primit un avertisment.

Pentru o altă abatere, Dinamo a fost sancționată cu o penalitate sportivă de 5.000 de lei. Conform prevederilor regulamentare privind cumulul sancțiunilor, clubul va executa sancțiunea pentru abaterea considerată cea mai gravă, respectiv amenda de 5.000 de lei.

Comisia de Disciplină a luat o decizie și în cazul partidei FCSB – Petrolul, încheiată cu scorul de 2-2 în etapa a noua a Superligii.

Pentru incidentele analizate după acest meci, Petrolul a fost sancționată cu o penalitate sportivă de 5.000 de lei, în baza articolului 13.1 din ROAF, cu aplicarea articolului 83.18 din Regulamentul Disciplinar.

În partida dintre FC Argeș și FC Botoșani, terminată 1-1 în etapa a noua, Narcis Cosmin Ilas, jucătorul formației moldovene, a fost eliminat.

Comisia l-a suspendat pentru un joc și i-a aplicat o penalitate sportivă de 740 de lei, în baza articolului 63.1.g, raportat la articolul 63.2.1 din Regulamentul Disciplinar.

Aceeași sancțiune a fost dictată și în cazul lui Virgil Andrei Ciobanu, de la Oțelul Galați.

Jucătorul a fost eliminat în partida pierdută de Oțelul, scor 0-3, în fața Universității Cluj. Acesta a primit o etapă de suspendare și o penalitate sportivă de 740 de lei.

Comisia de Disciplină a analizat și incidentele din partida dintre Corvinul Hunedoara și Universitatea Craiova, încheiată cu victoria oltenilor, scor 1-0, pentru care a acordat un nou termen.

În cazul partidei FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Dinamo, Comisia a aplicat articolul 54.2 din Regulamentul Disciplinar.

Clubul Dinamo a fost sancționat cu o penalitate sportivă de 7.500 de lei pentru incidentele analizate după această partidă.