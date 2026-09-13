Meciul dintre FCSB și FC Petrolul Ploiești, disputat pe Arena Națională în cadrul Superligii, aduce mobilizare maximă în rândul forțelor de ordine. Jandarmeria Capitalei a dispus măsuri speciale pentru menținerea ordinii publice și a siguranței pe durata desfășurării evenimentului sportiv.

Porțile stadionului se deschid la ora 19:30, iar accesul este permis exclusiv pe baza biletelor sau a invitațiilor oferite de organizatori. Spectatorii sunt sfătuiți să ajungă devreme pentru a evita aglomerația de la punctele de acces.

Pentru fanii echipei gazdă, accesul către Tribuna I, Tribuna II și Peluza II Sud se va face prin bulevardul Basarabia și strada Maior Ion Coravu. Pe bulevardul Basarabia au loc lucrări de reabilitare a liniei de tramvai, motiv pentru care autoritățile le recomandă tuturor suporterilor FCSB să își planifice deplasarea astfel încât să ajungă la stadion imediat după deschiderea porților.

Susținătorii echipei oaspete vor accesa stadionul prin bulevardul Pierre de Coubertin, având alocat sectorul din Peluza I Nord. Suporterii Petrolului care se deplasează în mod organizat, cu autocare sau microbuze, vor fi preluați de echipajele de poliție și jandarmerie încă de la intrarea în Capitală și vor fi însoțiți până la Arena Națională.

Fanii echipei din Ploiești care sosesc individual sau se află deja în București au ca punct de întâlnire bulevardul Pierre de Coubertin, începând cu ora 19:30. Autoritățile le recomandă insistent acestora să nu afișeze sau să poarte însemne ale echipei Petrolul în alte sectoare ale stadionului în afară de Peluza I Nord.

Jandarmeria a furnizat date clare privitoare la accesul persoanelor sancționate anterior. Un număr total de 56 de persoane au în prezent interzisă prezența pe stadioane.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, opt suporteri ai echipei gazdă și 48 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicția de a participa la partidele de fotbal.

Încercarea acestora de a pătrunde în incinta stadionului reprezintă infracțiune, conform prevederilor Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive.

Echipajele de ordine vor desfășura controale riguroase atât asupra persoanelor, cât și asupra autovehiculelor din zonă, pentru a stopa tentativa de introducere a obiectelor periculoase sau a materialelor pirotehnice. Este interzisă cu desăvârșire introducerea băuturilor alcoolice, a substanțelor pirotehnice sau a altor obiecte ce pot pune în pericol siguranța celor prezenți.

Cadrele Jandarmeriei vor monitoriza deplasarea și conduita suporterilor prin mijloace video și fotografii operative pentru identificarea rapidă a eventualelor abateri de la normele legale. De asemenea, se atrage atenția că operarea dronelor neautorizate deasupra Capitalei constituie abatere gravă, fiind sancționată cu amenzi cuprinse între 2.000 și 40.000 de lei. Spectatorii sunt rugați să urmeze indicațiile forțelor de ordine și să semnaleze de îndată orice incident.