Pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii pot beneficia în septembrie 2026 de bilete de tratament balnear repartizate prin casele teritoriale de pensii, în cadrul seriilor 9 și 10 programate pentru această lună.

Primele plecări sunt stabilite pentru 2 septembrie și 18 septembrie 2026, iar listele beneficiarilor și termenele pentru ridicarea biletelor sunt anunțate de casele județene și de Casa de Pensii a Municipiului București.

Acordarea biletelor nu se face automat tuturor pensionarilor care depun cereri. Potrivit regulilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), solicitările sunt ierarhizate în funcție de punctajul obținut conform criteriilor stabilite pentru anul 2026 și sunt soluționate în limita locurilor disponibile.

Calendarul pentru anul 2026 cuprinde 15 serii de bilete de tratament balnear. Pentru luna septembrie sunt prevăzute două serii:

seria 9 – începere la 2 septembrie 2026;

seria 10 – începere la 18 septembrie 2026.

Acest calendar este publicat de casele teritoriale de pensii, care afișează ulterior listele cu persoanele cărora le-au fost repartizate bilete. Datele pentru seriile 9 și 10 apar, de exemplu, în evidențele oficiale ale caselor teritoriale de pensii.

Prin urmare, pensionarii care au depus cereri pentru septembrie trebuie să urmărească anunțurile casei de pensii la care sunt înregistrați, deoarece repartizarea și eliberarea biletelor se realizează la nivel teritorial.

Pot solicita bilete de tratament balnear persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, asigurații sistemului public de pensii și anumite categorii de beneficiari ai unor legi speciale. CNPP precizează că pentru unele categorii speciale pot fi acordate bilete cu titlu gratuit, în condițiile prevăzute de legislație.

Un alt criteriu important îl reprezintă existența unei afecțiuni medicale pentru care este recomandat tratamentul balnear.

Biletele sunt acordate însă în limita locurilor disponibile, iar existența unei cereri nu garantează automat obținerea unui loc.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că ordinea de ierarhizare a cererilor este stabilită în funcție de punctajul obținut pentru fiecare solicitare.

Punctajul rezultă din criteriile aplicabile categoriei din care face parte solicitantul. Astfel, repartizarea nu se face exclusiv în funcție de data la care a fost depusă cererea.

Biletele sunt repartizate pe serii, stațiuni și unități de cazare, în funcție de locurile disponibile și de regulile aplicabile pentru anul 2026.

Un aspect important pentru pensionari este că nu există un singur termen național de ridicare a biletelor pentru toate casele de pensii.

Casele teritoriale publică separat listele beneficiarilor și stabilesc perioadele în care biletele repartizate trebuie ridicate. De exemplu, Casa Județeană de Pensii Olt a anunțat că beneficiarii de pe lista aferentă seriei respective pot ridica biletele până la 24 august 2026.

În alte județe, termenele și procedurile pot fi diferite. De aceea, pensionarii trebuie să verifice anunțul publicat de casa de pensii în evidența căreia se află.

Documentele solicitate pot include cererea pentru acordarea biletului și documentele medicale necesare pentru dovedirea afecțiunii care impune tratament balnear.

La eliberarea biletului, casele teritoriale pot solicita actul de identitate și biletul de trimitere pentru servicii medicale de recuperare-reabilitare, emis de medicul de familie sau de medicul specialist.

CNPP pune la dispoziție și formularul pentru solicitarea biletului de tratament prin portalul instituției.

Locurile care nu sunt valorificate după repartizarea inițială pot fi redistribuite. Procedura permite caselor teritoriale să ofere biletele rămase disponibile altor persoane care îndeplinesc condițiile.

Redistribuirile sunt importante în special pentru pensionarii care nu au primit un loc la prima repartizare. Aceștia trebuie să urmărească în continuare anunțurile casei teritoriale de pensii, deoarece pot apărea locuri disponibile înainte de începerea seriei.

Pentru septembrie 2026, interesul se concentrează asupra celor două serii programate pentru 2 și 18 septembrie. Beneficiarii trebuie să verifice lista publicată de casa teritorială de pensii și să respecte termenul indicat pentru ridicarea biletului.

Important este că informațiile concrete privind stațiunea, unitatea de cazare, numărul biletului și termenul de ridicare sunt comunicate la nivelul fiecărei case teritoriale, nu printr-o singură listă națională cu toți beneficiarii.