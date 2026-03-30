Bilete de tratament balnear pentru pensionari în 2026. Condițiile de acordare și pașii de urmat

Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi disponibile în 2026 prin Casa Națională de Pensii Publice, a anunțat Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Programul se adresează pensionarilor, persoanelor asigurate în sistemul public de pensii și beneficiarilor unor legi speciale.

Fiecare serie de tratament va avea o durată de 16 zile, iar tratamentul efectiv va fi de 12 zile. Pensionarii și persoanele asigurate pot solicita bilete prin sistemul public de pensii.

Soțul sau soția persoanei asigurate sau pensionare poate beneficia de bilet cu plata integrală, dacă nu este asigurat în sistemul public.

„În 2026, asigurăm aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear, într-un program care rămâne o formă importantă de sprijin. Este esențial ca acest program să fie accesibil și să funcționeze constant pentru cei care au nevoie de el”, a declarat oficialul.

Potrivit regulamentului, maximum 15% din bilete vor fi acordate gratuit beneficiarilor legilor speciale cu caracter reparatoriu sau persoanelor incluse în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Peste 50.000 de bilete vor fi oferite în unitățile aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, iar restul vor fi alocate în alte unități prin contracte legale.

Suma totală prevăzută în bugetul asigurărilor sociale pentru 2026 este de 410 milioane de lei.

