Diferențe uriașe la pensiilor între județe. Venituri crescute peste ritmul inflației, în 2025

Numărul mediu de pensionari a scăzut în anul 2025, în timp ce valoarea pensiilor a înregistrat o creștere semnificativă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Datele oficiale arată că, în 2025, media pensionarilor a ajuns la 4,917 milioane de persoane, cu 42.000 mai puține decât în anul anterior.

„În anul 2025 comparativ cu anul 2024, numărul mediu de pensionari a fost de 4.917.000 persoane, în scădere cu 42.000 persoane faţă de anul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.563.000 persoane, în scădere cu 27.000 persoane faţă de anul precedent.

Pensia medie lunară (luând în calcul sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari - de asigurări sociale, pensii I.O.V.R. şi ajutorul social) a fost de 2.936 lei, în creştere cu 13,8% faţă de anul precedent. Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 2.814 lei, în creştere cu 14,4% faţă de anul precedent”, anunţă INS.

Indicele pensiei medii reale pentru pensionarii din sistemul public a fost de 105,7%, ceea ce indică o creștere reală a veniturilor, raportată la evoluția prețurilor. În același timp, raportul dintre pensia medie netă pentru limită de vârstă și salariul mediu net a urcat la 63,1%, față de 53,9% în anul anterior.

Pensionarii de asigurări sociale de stat continuă să reprezinte majoritatea, cu o pondere de 92,8% din total. În cadrul acestui sistem, pensiile pentru limită de vârstă sunt dominante, reprezentând 80,2% din total, în timp ce pensiile anticipate și anticipate parțial au o pondere redusă, de 2,1%.

La nivel național, raportul dintre pensionarii din sistemul public și salariați este de opt la 10.

Diferențele sunt însă semnificative între regiuni. În București și Ilfov sunt aproximativ patru pensionari la 10 salariați, în timp ce în județe precum Vaslui și Teleorman raportul ajunge la 13, respectiv 14 pensionari la 10 salariați.

Nivelul pensiei medii diferă considerabil în funcție de zonă, diferența dintre cea mai mică și cea mai mare valoare fiind de 1.326 lei. Cele mai reduse pensii medii au fost înregistrate în județele Botoșani (2.228 lei), Vrancea (2.266 lei), Giurgiu (2.279 lei) și Vaslui (2.284 lei).

La polul opus, cele mai ridicate valori s-au consemnat în București (3.554 lei), Hunedoara (3.505 lei), Brașov (3.325 lei) și Gorj (3.245 lei). În anul 2025, numărul total al persoanelor care au beneficiat de indemnizația socială acordată în baza OUG nr. 6/2009 a fost de 902.300.

Majoritatea acestora provin din sistemul public de pensii, cu o pondere de 92,4%, în timp ce 7,2% sunt foști agricultori, iar 0,4% provin din sistemul militar.