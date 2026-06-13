Simona Halep își încheie oficial cariera la Cluj

Fosta lideră mondială Simona Halep participă sâmbătă, la Cluj-Napoca, la evenimentul oficial care marchează retragerea sa din tenisul profesionist. Meciul de gală organizat în cadrul Sports Festival reunește foști colaboratori, adversari și personalități ale sportului care au făcut parte din parcursul uneia dintre cele mai importante sportive din istoria României.

Cea de-a șaptea ediție a Sports Festival, organizată în perioada 11-14 iunie la Cluj-Napoca, găzduiește ceremonia oficială prin care Simona Halep își încheie cariera sportivă.

La 34 de ani, fosta campioană și-a anunțat retragerea din activitate la 4 februarie 2025, iar evenimentul de la BT Arena reprezintă momentul simbolic prin care își ia rămas-bun de la public.

Meciul demonstrativ este programat sâmbătă, de la ora 17:00, și aduce pe teren sportivi care au avut un rol important în evoluția sa din circuitul profesionist.

Printre invitații confirmați se află Elina Svitolina, Gaël Monfils, Andrei Pavel și Darren Cahill. Prezentarea evenimentului va fi realizată de Andrew Krasny și Andi Moisescu, potrivit organizatorilor.

Elina Svitolina, una dintre jucătoarele cu care Simona Halep a disputat numeroase meciuri importante în circuitul feminin, a transmis un mesaj înaintea evenimentului de la Cluj.

„Va fi ceva special să pășim din nou, împreună, pe același teren”, a declarat, citată în comunicat, Elina Svitolina.

Sportiva ucraineană a afirmat că este bucuroasă să participe la evenimentul organizat pentru a marca retragerea Simonei Halep.

Printre cei prezenți la Cluj se numără și Darren Cahill, antrenorul alături de care Simona Halep a obținut cele mai importante rezultate ale carierei. Sub coordonarea tehnicianului australian, sportiva din România a cucerit primul titlu de Grand Slam, la Roland Garros în 2018, și a ajuns pe primul loc în clasamentul mondial.

În mesajul transmis înaintea evenimentului, Darren Cahill a vorbit despre realizările fostei sale eleve.

„Abia aștept să revin în România, la Cluj-Napoca, pentru Sports Festival, pe 13 iunie! O ocazie de a sărbători o campioană extraordinară. Simona este o adevărată mândrie pentru ea însăși, pentru familia ei și pentru modul în care și-a construit cariera, prin multă muncă. Iar cel mai important este faptul că Simona a făcut totul în felul ei, de-a lungul carierei. Campioană de două ori la turnee de Grand Slam, de două ori lider mondial la final de an și o jucătoare incredibilă, care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în top 5 mondial! Vom avea șansa să fim împreună și să celebrăm o carieră cu adevărat extraordinară”, a declarat Darren Cahill.

Cu două zile înaintea evenimentului, Consiliul Local Cluj-Napoca a acordat în unanimitate titlul de Cetățean de Onoare al municipiului fostei jucătoare de tenis.

Distincția vine în contextul organizării meciului de retragere și reprezintă o recunoaștere a performanțelor obținute de sportivă în cariera sa.

Simona Halep este prima jucătoare din România care a ocupat poziția de lider mondial în clasamentul WTA. Ea a petrecut în total 64 de săptămâni pe primul loc mondial între anii 2017 și 2019.

Născută la Constanța, la 27 septembrie 1991, Simona Halep a început să joace tenis la vârsta de patru ani și jumătate, alături de fratele său mai mare. La 16 ani s-a mutat la București pentru a-și continua pregătirea și pentru a urma o carieră profesionistă.

De-a lungul activității sportive a câștigat 24 de titluri, printre care două trofee de Grand Slam, la Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019.

Retragerea oficială de la Cluj pune capăt unei cariere în care Simona Halep a devenit una dintre cele mai importante sportive din istoria tenisului românesc și una dintre cele mai cunoscute jucătoare ale generației sale.