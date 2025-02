Sport Simona Halep își pregătește retragerea: Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac







Simona Halep va participa săptămâna viitoare la Transylvania Open, dar este conștiență că nu va mai putea juca multă vreme. Jucătoarea de tenis a spus că s-ar putea retrage în curând pentru că a avut parte de multe accidentări și pentru că genunchiul ei nu se mai reface.

Simona Halep s-ar putea retrage în orice moment

”(N.r. - Te gândești la retragere) Bineînţeles, şi îmi trece prin cap foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac.Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operaţie, dar este destul de dificilă şi nu cred că o voi face.

Mereu am spus că tenisul nu este viaţa în totalitate. Bineînţeles că mai am multe dorinţe şi obiective în viaţa asta după tenis.Tot ce am făcut în tenis a fost extraordinar, am muncit pentru asta şi mă simt o jucătoare de tenis foarte împlinită. Eu aş vrea să fac şi altceva, nu doar în tenis. Prima parte a fost în tenis, acum sper să fac şi alte lucruri”, a spus Halep.

Genunchiul încă îi dă bătăi de cap

Halep a spus că se teme de meciurile oficiale pentru că genunchiu încă îi dă bătăi mari de cap.„ Genunchiul îmi dă în continuare bătăi de cap pentru că e o ruptură de cartilaj şi nu e uşor de gestionat. În momentul de faţă nu mă doare, dar nici nu am avut meciuri oficiale. Acolo este problema”, a spus Simona Halep pentru Sport.ro.

Halep și cel puțin alte 5 românce vor evolua la Transylvania Open, turneu care se desfășoară în perioada 1-9 februarie. Anca Todoni (108), Miriam Bulgaru (205 WTA), Briana Szabo (827 WTA), Georgia Crăciun (376 WTA) și Ilinca Amariei (425 WTA) joacă și ele în calificări, acolo unde și-au aflat deja adversarele, astfel că România poate ajunge la 11 jucătoare pe tabloul principal.

Simona Halep participă la Transylvania Open

„Am vorbit foarte mult cu ea. E foarte entuziasmată, dar și emoționată să fie aici. Nu știm cât ne vom mai putea bucura de tenisul ei, așa că trebuie să ne bucurăm de fiecare minge.Suntem aproape sold-out pentru ziua de marți. De ieri și până astăzi, de când am anunțat, am vândut opt sute de bilete.

E ceva incredibil. Opt sute de bilete vândute în doar câteva ore, după ce organizatorii au anunțat când va juca Simona Halep. Va rămâne pentru totdeauna cea mai iubită jucătoare care a fost vreodată în România”, a anunțat Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open.