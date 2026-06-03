Ruptură bruscă între Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul echipei Gaziantep, și conducere. Presa din Turcia anunță că antrenorul român ar fi pe picior de plecare, deși inițial se credea că va începe sezonul viitor. Din câte se pare, i s-a găsit deja și un înlocuitor. Oficialii clubului ar fi fost deranjați de unele declarații făcute de român. Iar cele două părți au ajuns la concluzia că ar fi mai bine să se despartă.

„Criză la Gaziantep: Rădoi pleacă, clubul a găsit deja înlocuitor. Apele sunt tulburi la Gaziantep, club care a început deja planificarea pentru noul sezon din Super Lig. Divergențele de opinie cu actualul antrenor, Mirel Rădoi, și declarațiile acestuia, care au creat disconfort în rândul conducerii, au determinat clubul roș-negru să caute noi soluții pentru banca tehnică.

Gaziantep se pregătește să se despartă de Mirel Rădoi, iar pentru noua stagiune și-a îndreptat atenția către experimentatul antrenor Omer Erdogan”, au scris ziariștii de la gazetebirlik.com.

„În culise se vorbește tot mai intens despre faptul că board-ul administrativ desfășoară un proces riguros de selecție pentru viitorul antrenor, iar Omer Erdogan se află în fruntea listei. Conducerea este nemulțumită de atitudinea recentă a lui Rădoi, ceea ce a întărit probabilitatea unei despărțiri iminente.

„Dorind să evite orice greșeală în planificarea noului sezon, conducerea clubului a decis să mizeze pe Omer Erdogan, un tehnician care cunoaște foarte bine fotbalul turc și care a avut performanțe notabile în mandatele sale anterioare. Se așteaptă ca primele contacte oficiale între cele două părți să aibă loc în zilele următoare”, a mai notat sursa citată.

Mirel Rădoi a preluat echipa Gaziantep la finalul sezonului trecut și a bifat patru eșecuri în tot atâtea partide. Asta după ce, începuse stagiunea trecută pe banca tehnică a celor de la Universitatea Craiova. Plecat din Bănie, antrenorul a trecut pentru scurt timp și pe la FCSB.