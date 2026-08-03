Un zbor de șase, opt sau chiar 12 ore poate deveni mai ușor de suportat dacă îți pregătești din timp câteva filme. Netflix permite descărcarea unor producții pentru vizionare offline, astfel încât pasagerii să nu depindă de internetul din avion sau de oferta de divertisment a companiei aeriene. Disponibilitatea filmelor pe platforma de streaming diferă însă în funcție de țară, iar unele producții pot dispărea din catalog din cauza licențelor.

Chiar dacă multe aeronave au propriile ecrane și cataloage de filme, selecția disponibilă nu este întotdeauna potrivită pentru fiecare pasager. Descărcarea titlurilor înainte de plecare îți permite să începi vizionarea imediat ce condițiile de zbor permit folosirea dispozitivelor.

Cei care preferă acțiunea, poveștile distopice și elementele SF pot alege filmele din seria „The Hunger Games”.

Franciza cuprinde cinci producții, inclusiv prequelul „The Ballad of Songbirds & Snakes”. Împreună, filmele oferă peste 11 ore de vizionare, suficient pentru un zbor intercontinental.

Povestea urmărește un univers în care supraviețuirea, lupta pentru putere și revolta împotriva unui sistem autoritar se află în centrul acțiunii. Filmele pot fi urmărite consecutiv, dar funcționează și separat pentru cei care cunosc deja povestea.

„Spider-Man: Homecoming” îl are pe Tom Holland în rolul lui Peter Parker și combină acțiunea specifică filmelor cu supereroi cu momente de umor.

Producția este ușor de urmărit într-un avion și nu necesită aceeași concentrare ca un thriller complicat. Filmul poate fi potrivit pentru pasagerii care vor o poveste dinamică, dar relaxată.

Acțiunea spectaculoasă și ritmul constant pot face ca aproape două ore din durata călătoriei să treacă mai repede.

Cele trei filme „Enola Holmes” o au în rolul principal pe Millie Bobby Brown și urmăresc aventurile surorii mai mici a lui Sherlock Holmes.

Producțiile combină misterul, aventura și umorul, fără să conțină numeroase momente care ar putea deveni incomode atunci când filmul este urmărit într-un spațiu public.

Trilogia poate fi o alegere potrivită și pentru cei care călătoresc alături de adolescenți. Fiecare film prezintă un caz nou, dar păstrează legăturile dintre personaje și evoluția poveștii.

„Memento”, regizat de Christopher Nolan, spune o poveste construită într-o ordine neobișnuită, în care fiecare scenă adaugă o nouă informație.

Filmul îl urmărește pe Leonard Shelby, un bărbat care suferă de pierderi de memorie și încearcă să afle cine i-a ucis soția.

Producția durează aproape două ore și necesită atenție până la final. Filmul nu este disponibil în prezent pe Netflix România, dar poate apărea în cataloagele altor regiuni sau pe alte platforme de streaming.

„Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack” este destinat celor care preferă filmele japoneze cu monștri uriași și confruntări spectaculoase.

Producția prezintă o variantă diferită a celebrului personaj Godzilla și pune accent pe atmosfera întunecată, distrugerile de amploare și luptele dintre creaturile gigantice.

Poate fi o alegere potrivită pentru un zbor lung, mai ales pentru pasagerii care nu au ocazia să urmărească frecvent asemenea producții acasă.

Descărcarea trebuie realizată cât timp dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi stabilă. Nu toate producțiile disponibile pe Netflix pot fi salvate pentru vizionare offline, iar catalogul diferă de la o țară la alta.

Licențele se pot modifica, astfel că un film disponibil într-o anumită perioadă poate fi eliminat ulterior. Lista trebuie verificată direct în aplicație înaintea călătoriei.

Pregătirea din timp a mai multor producții poate transforma orele petrecute în avion într-un maraton de filme și poate face ca drumul până la destinație să pară mai scurt.