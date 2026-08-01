Netflix a anunțat producțiile care intră pe platformă în august, lună în care vor fi lansate partea a doua și finalul serialului „One Hundred Years of Solitude”, ultimul sezon din „Outer Banks”, thrillerul „The Whisper Man”, cu Robert De Niro, animația „Ricky Gervais Alley Cats” și documentarul dedicat lui José Mourinho. Lansările platfomei de streaming includ, de asemenea, filme, seriale și documentare noi, dar și titluri precum „Final Destination”, „Nosferatu”, „Robin Hood”, „Desperado” și „Zodiac”.

Printre principalele apariții se află continuarea ecranizării romanului scris de Gabriel García Márquez, ultima aventură a personajelor din „Outer Banks” și thrillerul „The Whisper Man”. În acesta, Adam Scott interpretează un văduv care încearcă să-și salveze fiul răpit și cere ajutorul tatălui său, jucat de Robert De Niro.

În august va apărea și documentarul „Mourinho”, în care antrenorul își prezintă ascensiunea alături de alte nume cunoscute ale fotbalului. Tot atunci va fi lansat „The Last House”, cu Wagner Moura și Greta Lee, despre o familie captivă în propria locuință, precum și sezonul al treilea din „My Life With the Walter Boys”.

„One Hundred Years of Solitude”: Partea a 2-a va fi lansată din 5 august, iar marele final este programat pentru 26 august. După încheierea armistițiului, liniștea nu ajunge în Macondo. Conservatorii, îngrijorați de amenințările colonelului Aureliano Buendía, pregătesc un complot care o aduce în oraș pe Fernanda del Carpio, venită din Bogotá. Aceasta se căsătorește cu Aureliano Segundo, unul dintre gemenii nelegitimi ai lui Arcadio, și îi oferă Ursulei Iguarán primii moștenitori legitimi.

José Arcadio Segundo, celălalt geamăn, încearcă între timp să îndeplinească visurile patriarhului de a conecta Macondo cu restul lumii. Sosirea căii ferate deschide orașul către compania bananieră, iar schimbarea declanșează declinul localității și împlinește blestemul Ursulei Iguarán: neamul condamnat la o sută de ani de singurătate nu primește o a doua șansă pe pământ.

Producția este regizată de Carlos Moreno și Laura Mora Ortega. Din distribuție fac parte Marleyda Soto, Claudio Cataño, Ángela Cano, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres, María Adelaida Puerta, Emiliano Pernía, Juanita Molina, Laura Taylor, Obeida Benavides, Julián Román și Carla Baratta.

Sezonul al cincilea din „Outer Banks” va fi disponibil din 20 august.

Albiturile se află în pragul destrămării după moartea lui JJ în Maroc. Rămași departe de casă și afectați de pierderea celui considerat sufletul grupului, aceștia nu mai au Coroana albastră și trebuie să înfrunte noi amenințări.

Chandler Groff este încă liber, Dalia și Corsarii îi urmăresc, iar Snobii încearcă să le distrugă orice posibilitate de a reveni acasă. John B, Sarah, Kiara, Pope și Cleo sunt obligați să se bazeze pe instinctele de supraviețuire și pe o alianță fragilă cu Rafe, pentru ca echipa să nu se destrame.

Misiunea se transformă într-o cursă pentru recuperarea viitorului și obținerea libertății la care au visat încă de la început. Albiturile se luptă împotriva tuturor, încercând să-și răzbune prietenul și să se întoarcă acasă pentru ultima dată.

Creatorii, producătorii executivi și scenariștii sunt Jonas Pate, Josh Pate și Shannon Burke. Distribuția îi include pe Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Davis, Carlacia Grant, Drew Starkey, Austin North, Fiona Palomo, J. Anthony Crane și Cullen Moss.

„The Whisper Man” va intra pe Netflix pe 28 august.

După ce fiul său în vârstă de opt ani este răpit, un scriitor văduv de romane polițiste apelează la tatăl său înstrăinat, fost detectiv. Cei doi descoperă o legătură între dispariția copilului și un caz vechi de zeci de ani, în care a fost implicat un criminal în serie condamnat și cunoscut drept „Omul Șoaptă”.

Filmul este regizat de James Ashcroft. În distribuție apar Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Hamish Linklater, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Owen Teague, Acston Luca Porto și Will Brill.

Sezonul al treilea din „1670” va fi disponibil din 5 august. Jan Paweł este preocupat să-și recupereze statutul nobiliar și nu mai observă tensiunile care se acumulează în familia sa și printre locuitorii din Adamczycha.

Sezonul al treilea din „My Life With the Walter Boys” va fi lansat pe 6 august. După o criză medicală, Jackie și familia Walter încearcă să-și construiască o nouă normalitate, în timp ce un hobby riscant, oaspeți neașteptați și noi relații complică situația.

„Death INC.” revine cu sezonul al patrulea pe 7 august. Viitorul companiei Torregrosa este nesigur, iar visul lui Dámaso de a ajunge director pare aproape de îndeplinire. Chemi intră însă în competiția pentru conducerea casei funerare.

Sezonul al treilea din „Tires” apare pe 13 august. Will și Shane încearcă să se adapteze rolurilor de asociați la Valley Forge, o companie cu probleme, în timp ce unul analizează o oportunitate pierdută, iar celălalt se îndreaptă cu dificultate spre maturitate.

Sezonul al treilea din „Love is Blind: UK” va fi disponibil din 19 august. Un nou grup de britanici singuri intră în capsule pentru a-și căuta partenerul, însă doar unii vor trece de cererea în căsătorie, vacanță și drumul spre altar.

Sezonul al doilea din „Leanne” apare pe 27 august. Leanne și Carol se confruntă cu părinți care le testează răbdarea, dar și cu vechi obiceiuri, noi provocări și roluri familiale diferite.

Tot pe 28 august apare sezonul al treilea din „Graveyard”. Mai multe cutii sinistre sunt lăsate la locuințele unor femei din Turcia, iar inspectoarea Önem și echipa sa se reunesc pentru a destructura o rețea de crime misogine.

Pe 5 august apare „Let's Marry Harry”. Harry Jowsey, ajutat de Alex Cooper și de cei mai buni prieteni ai săi, încearcă să găsească dragostea adevărată și să se căsătorească. „Ricky Gervais Alley Cats” va fi disponibil din 7 august. Pisicile fără stăpân provoacă haos pe străzi într-o comedie animată fără perdea, creată de Ricky Gervais.

În aceeași zi apare „Our Sticky Love”, despre o procuroare ambițioasă care își pierde memoria și ajunge să locuiască alături de un antrenor de box care susține că este iubitul ei.

„My Brilliant Career” va fi lansat pe 13 august. Sybylla, o tânără modernă și rebelă, visează să scrie și este hotărâtă să aleagă cariera în locul unei căsnicii sigure, până când se îndrăgostește.

„Blood Sacrifice” apare pe 20 august. După uciderea a doi polițiști, un detectiv își unește forțele cu tatăl său înstrăinat, fost polițist, pentru a-l găsi pe criminal. Tot pe 20 august va fi lansat „S& X”. Sexologul Ichito Shimotori tratează la clinica sa probleme sexuale și de intimitate, deși se confruntă la rândul său cu o problemă.

„Mom Knows Best” va fi disponibil din 26 august. În reality show, nouă mame își urmăresc în secret copiii adulți și pariază pe alegerile acestora, punându-și relațiile de familie la încercare. „All The Truth In My Lies” va fi lansat pe 28 august. Doi colegi de apartament participă la o excursie a burlăcițelor, unde sentimentele ascunse ies la suprafață și tulbură grupul de prieteni. Producția este bazată pe romanul scris de Elísabet Benavent.

„Mousetrap” va fi lansat în curând. Un scriitor retras descoperă că identitatea i-a fost furată și se aliază cu un cămătar nemilos pentru a-și recupera viața de la un bărbat cunoscut drept „Șobolanul”.

„The Last House” va fi disponibil pe Netflix din 7 august. O familie rămâne blocată fără explicație în propria casă și trebuie să colaboreze pentru a supraviețui cu resurse limitate, în timp ce încearcă să înfrunte amenințarea care o ține captivă.

„Nando Between Two Worlds” - A Sintonia Film va fi lansat pe 12 august. Nando este prins între familie și obligațiile față de lumea interlopă și trebuie să ia o decizie privind adevărata sa loialitate.

„This, That and Everything in Between” apare pe 13 august. Viața unei scenariste de televiziune, reconstruită cu grijă, se destramă după revenirea mamei sale, absentă timp de 27 de ani și purtătoare a unui secret. În aceeași zi va fi disponibil „A Child of My Own”. O femeie care își dorește să devină mamă și este presată de familie și societate înscenează o sarcină și ajunge să comită o infracțiune, într-un documentar prezentat drept șocant.

„Don't Say Good Luck” va fi lansat pe 14 august. Sophie Birenbaum se pregătește pentru rolul principal din musicalul liceului, dar se confruntă cu mai multă dramă în familie decât pe scenă. Tot pe 14 august apare „My Best Friend, His Girlfriend and Me”. Olli și Matze sunt prieteni apropiați, locuiesc și lucrează împreună și vor să călătorească, însă relația lui Matze cu Rebecca le schimbă planurile.

„Facing El Chapo” va fi disponibil din 21 august. Doi ofițeri mexicani încearcă să supraviețuiască ultimelor ore din tură după ce deranjează un șef de cartel, într-o dramă polițistă inspirată din fapte reale. „The Secret Woman” intră pe platformă pe 28 august. O femeie amnezică află că are o familie și un imperiu maritim și se întoarce la trecutul său prosper pentru a descoperi motivul plecării.

„Mourinho” va apărea pe Netflix pe 11 august. Documentarul urmărește ascensiunea lui José Mourinho printre cei mai titrați antrenori ai cluburilor importante și include trofee și informații despre cariera acestuia.

„Freefall: A Reckoning For Boeing” va fi disponibil din 19 august. Documentarul prezintă mărturia unui denunțător care susține că politica de reducere a costurilor și mușamalizările de la Boeing au provocat defecțiuni aviatice fatale.

În august vor mai putea fi urmărite pe Netflix seria de filme „Final Destination”, precum și producțiile „Nosferatu”, „Robin Hood”, „Desperado” și „Zodiac”.