International

Robert De Niro îndeamnă americanii să vină la protestele „No Kings”, împotriva lui Trump

Comentează știrea
Robert De Niro îndeamnă americanii să vină la protestele „No Kings”, împotriva lui TrumpRobert De Niro. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Actorul Robert De Niro le cere americanilor să participe pe 18 octombrie la protestul național „No Kings” („Fără regi”), organizat împotriva președintelui Donald Trump. „Am luptat în două războaie mondiale pentru a o păstra. Iar acum avem un viitor rege care vrea să ne-o ia”, a spus acesta, într-un clip video postat pe pagina de Instagram a The Invisible Project.

Evenimentul va avea loc pe 18 octombrie

Într-un videoclip publicat pe pagina de Instagram a The Invisible Project, Robert De Niro a anunțat că, pe 18 octombrie, vor fi organizate peste 2.000 de proteste în Statele Unite, sub sloganul „No Kings”. Evenimentul marchează, simbolic, revolta coloniștilor americani împotriva regelui George al III-lea, moment care a precedat Declarația de Independență a SUA.

„Protestul original No Kings a avut loc acum 250 de ani. Americanii au decis atunci că nu vor să trăiască sub domnia regelui George al III-lea. Și-au declarat independența și au dus un război sângeros pentru democrație. De atunci, am avut două secole și jumătate de democrație, adesea dificilă, uneori haotică, dar mereu esențială”, a spus actorul.

 

Trecerea la ora de iarnă 2025. Practica, la un pas să fie eliminată
Trecerea la ora de iarnă 2025. Practica, la un pas să fie eliminată
De la 20 de grade la îngheț în doar două zile. ANM anunță o răcire bruscă a vremii
De la 20 de grade la îngheț în doar două zile. ANM anunță o răcire bruscă a vremii
Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Indivisible Guide ❌👑 (@indivisibleteam)

Robert De Niro: „Vă cer să vă ridicați și să fiți prezenți la protest”

Astfel, în videoclip, Robert De Niro le cere oamenilor să participe la protestul No Kings, care va avea loc pe data de 18 octombrie în toate statele americane.

„Am luptat în două războaie mondiale pentru a o păstra. Iar acum avem un viitor rege care vrea să ne-o ia. Regele Donald I. La naiba cu asta! Ne ridicăm din nou, de data aceasta fără violență, ridicându-ne vocile pentru a declara că nu există regi”, a mai spus actorul.

El a adăugat: „Eu sunt Robert De Niro și vă cer să vă ridicați și să fiți prezenți la protestul „No Kings” din 18 octombrie. Vizitați nokings.org pentru a găsi, organiza sau susține un protest în apropierea voastră. Suntem cu toții împreună în asta: indivizibili, cu libertate și dreptate pentru toți”.

Organizatorii protestelor au anunțat că vor avea loc aproximativ 2.000 de manifestații

Robert De Niro, considerat unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, s-a remarcat în ultimii ani prin pozițiile sale critice în spațiul public american. El a afirmat în repetate rânduri că „democrația americană este în pericol” și l-a acuzat pe Donald Trump că „se comportă ca un dictator”.

Organizatorii protestelor „Fără regi” au anunțat că, sâmbătă, 18 octombrie, vor avea loc aproximativ 2.000 de manifestații în toate statele americane. Evenimentul urmărește să transmită un mesaj comun împotriva autoritarismului și în sprijinul libertății și justiției.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:06 - Black Friday 2025. Ce noutăți aduce ediția din acest an pentru români
16:54 - Csaba Koves, legendarul scrimer maghiar, a murit la 58 de ani
16:45 - Legende de toamnă. Povești cu zâne fermecate, strigoi și mistere românești
16:32 - Trecerea la ora de iarnă 2025. Practica, la un pas să fie eliminată
16:23 - Măsurile luate de actuala guvernare, criticate de un artist îndrăgit: Vin niște nimeni să distrugă tot
16:14 - Bujduveanu își revendică dreptul de a candida la Primăria Capitalei. Argumentele edlului interimar

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale