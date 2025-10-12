Robert De Niro îndeamnă americanii să vină la protestele „No Kings”, împotriva lui Trump

Actorul Robert De Niro le cere americanilor să participe pe 18 octombrie la protestul național „No Kings” („Fără regi”), organizat împotriva președintelui Donald Trump. „Am luptat în două războaie mondiale pentru a o păstra. Iar acum avem un viitor rege care vrea să ne-o ia”, a spus acesta, într-un clip video postat pe pagina de Instagram a The Invisible Project.

Într-un videoclip publicat pe pagina de Instagram a The Invisible Project, Robert De Niro a anunțat că, pe 18 octombrie, vor fi organizate peste 2.000 de proteste în Statele Unite, sub sloganul „No Kings”. Evenimentul marchează, simbolic, revolta coloniștilor americani împotriva regelui George al III-lea, moment care a precedat Declarația de Independență a SUA.

„Protestul original No Kings a avut loc acum 250 de ani. Americanii au decis atunci că nu vor să trăiască sub domnia regelui George al III-lea. Și-au declarat independența și au dus un război sângeros pentru democrație. De atunci, am avut două secole și jumătate de democrație, adesea dificilă, uneori haotică, dar mereu esențială”, a spus actorul.

Astfel, în videoclip, Robert De Niro le cere oamenilor să participe la protestul No Kings, care va avea loc pe data de 18 octombrie în toate statele americane.

„Am luptat în două războaie mondiale pentru a o păstra. Iar acum avem un viitor rege care vrea să ne-o ia. Regele Donald I. La naiba cu asta! Ne ridicăm din nou, de data aceasta fără violență, ridicându-ne vocile pentru a declara că nu există regi”, a mai spus actorul.

El a adăugat: „Eu sunt Robert De Niro și vă cer să vă ridicați și să fiți prezenți la protestul „No Kings” din 18 octombrie. Vizitați nokings.org pentru a găsi, organiza sau susține un protest în apropierea voastră. Suntem cu toții împreună în asta: indivizibili, cu libertate și dreptate pentru toți”.

Robert De Niro, considerat unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, s-a remarcat în ultimii ani prin pozițiile sale critice în spațiul public american. El a afirmat în repetate rânduri că „democrația americană este în pericol” și l-a acuzat pe Donald Trump că „se comportă ca un dictator”.

Organizatorii protestelor „Fără regi” au anunțat că, sâmbătă, 18 octombrie, vor avea loc aproximativ 2.000 de manifestații în toate statele americane. Evenimentul urmărește să transmită un mesaj comun împotriva autoritarismului și în sprijinul libertății și justiției.