China acuză SUA de „dublu standard”, după anunțul lui Trump privind noi taxe vamale

China acuză SUA de „dublu standard”, după anunțul lui Trump privind noi taxe vamaletaxe vamale / sursa foto: dreamstime.com
China a acuzat Statele Unite de „dublă măsură, dublu standard”, după ce președintele american Donald Trump a anunțat aplicarea unor taxe vamale suplimentare de 100% asupra mărfurilor chinezești, care se vor adăuga celor deja existente, potrivit Reuters. 

Trump a justificat decizia ca o reacție la „poziția comercială extrem de agresivă” adoptată de Beijing, care a impus recent restricții suplimentare asupra exporturilor de tehnologii legate de pământuri rare, un sector strategic. Noile taxe vor intra în vigoare începând cu 1 noiembrie „sau înainte”, a declarat președintele american.

China reacționează oficial

Un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului chinez a catalogat declarația americană drept un exemplu tipic de „dublu standard”, într-un comunicat difuzat online.

China, cel mai mare producător mondial de metale rare, materiale esențiale pentru industria tehnologică, se află de mult timp sub presiunea Washingtonului, care o acuză că abuzează de poziția sa dominantă. Noile controale anunțate joi de Beijing vizează exportul de tehnologii legate de extracția și producția acestor materiale.

Summitul APEC, în pericol

Xi Jinping

Xi Jinping / sursa foto: captură video

Anunțul american a venit ca o surpriză pentru Trump, care a declarat vineri că nu mai are „niciun motiv” să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat între 31 octombrie și 1 noiembrie. Inițial, președintele SUA anunțase această întâlnire în septembrie.

Duminică, Ministerul Comerțului chinez a transmis că acțiunile Washingtonului „dăunează grav intereselor Chinei și subminează atmosfera discuțiilor economice și comerciale”.

„A amenința în permanență cu taxe vamale ridicate nu este abordarea corectă pentru a coopera cu China”, a adăugat ministerul, subliniind tensiunile care continuă să afecteze relațiile comerciale dintre cele două mari puteri economice.

