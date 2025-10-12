China acuză SUA de „dublu standard”, după anunțul lui Trump privind noi taxe vamale
- Maria Dima
- 12 octombrie 2025, 11:33
China a acuzat Statele Unite de „dublă măsură, dublu standard”, după ce președintele american Donald Trump a anunțat aplicarea unor taxe vamale suplimentare de 100% asupra mărfurilor chinezești, care se vor adăuga celor deja existente, potrivit Reuters.
Trump a justificat decizia ca o reacție la „poziția comercială extrem de agresivă” adoptată de Beijing, care a impus recent restricții suplimentare asupra exporturilor de tehnologii legate de pământuri rare, un sector strategic. Noile taxe vor intra în vigoare începând cu 1 noiembrie „sau înainte”, a declarat președintele american.
China reacționează oficial
Un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului chinez a catalogat declarația americană drept un exemplu tipic de „dublu standard”, într-un comunicat difuzat online.
China, cel mai mare producător mondial de metale rare, materiale esențiale pentru industria tehnologică, se află de mult timp sub presiunea Washingtonului, care o acuză că abuzează de poziția sa dominantă. Noile controale anunțate joi de Beijing vizează exportul de tehnologii legate de extracția și producția acestor materiale.
Summitul APEC, în pericol
Anunțul american a venit ca o surpriză pentru Trump, care a declarat vineri că nu mai are „niciun motiv” să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat între 31 octombrie și 1 noiembrie. Inițial, președintele SUA anunțase această întâlnire în septembrie.
Duminică, Ministerul Comerțului chinez a transmis că acțiunile Washingtonului „dăunează grav intereselor Chinei și subminează atmosfera discuțiilor economice și comerciale”.
„A amenința în permanență cu taxe vamale ridicate nu este abordarea corectă pentru a coopera cu China”, a adăugat ministerul, subliniind tensiunile care continuă să afecteze relațiile comerciale dintre cele două mari puteri economice.
