Bursa americană s-a prăbușit, după ce Trump a amenințat China

Probleme pe bursa din SUA, după amenințările pe care Donald Trump le-a îndreptat către China. Liderul de la Casa Albă a spus că Beijingul devine „foarte ostil” prin restricţiile impuse asupra exporturilor de metale rare. Resurse ce sunt vitale pentru industria tehnologică şi de apărare. În replică, Trump a spus că ar putea ca SUA să impună chinezilor tarife comerciale mult mai mari decât cele actuale.

În aceste condiții, al declarațiilor președintelui, Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 560 de puncte (−1,2%). S&P 500 a scăzut cu 1,7%, iar Nasdaq Composite a înregistrat un declin de 2,3%. Înaintea afirmațiilor amenințătoare, indicii se aflau pe creştere, Nasdaq atingând chiar un nou maxim istoric intraday.

Trebuia să mă întâlnesc cu preşedintele Xi Jinping în două săptămâni, la summitul APEC din Coreea de Sud, dar acum nu mai pare niciun motiv să o fac. Luăm în calcul o creştere masivă a tarifelor pentru produsele chineze care intră în Statele Unite.”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

Oficialii de la Beijing au anunțat măsuri suplimentare de control ce vor viza piața metalelor rare. Astfel, companiile străine sunt obligată să obţină licenţe de export pentru orice produs care conţine peste 0,1% din aceste materiale strategice.

„Aşteptările pentru un nou acord comercial cu China au dispărut complet”, a declarat Jeff Kilburg, fondatorul KKM Financial.

Acţiunile companiilor tehnologice ce activează pe piaţa chineză au condus declinul: Nvidia a pierdut peste 2%, AMD peste 5%, iar Tesla mai mult de 3%. În acelaşi timp, preţul petrolului american a scăzut pe fondul temerilor că noile tarife ar putea reduce cererea globală.

„Nu e surprinzător că tehnologia este sectorul cel mai afectat, având în vedere dependenţa mare de China atât în producţie, cât şi ca piaţă de desfacere”, a afirmat Art Hogan, strateg-şef la B. Riley Wealth, conform CNBC.