Casa Albă reacționează după acordarea Premiului Nobel pentru Pace. „Pune politica înaintea păcii”

Decizia Comitetului Nobel de a acorda Premiul pentru Pace liderei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, și nu președintelui american Donald Trump, a stârnit nemulțumire la Washington. Casa Albă acuză Comitetul că a ignorat meritele liderului republican. „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”, a transmis purtătorul de cuvânt Steven Cheung pe platforma X.

Administrația americană a criticat public decizia Comitetului Nobel, printr-un mesaj postat de Steven Cheung pe platforma X.

„Președintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți. Are o inimă umanitară și nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munții cu forța voinței sale”, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

Deocamdată, Donald Trump nu a comentat direct hotărârea Comitetului, însă a publicat mai multe videoclipuri pe Truth Social, în care susținătorii săi celebrează acordul de încetare a focului din Gaza.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat că premiul din 2025 merge către Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean” și pentru „lupta sa pentru realizarea unei tranziții pașnice de la dictatură la democrație”.

Comitetul a subliniat că, într-un moment în care democrația este amenințată la nivel global, apărarea valorilor democratice este „mai importantă ca niciodată”. Machado a primit anul trecut și Premiul Saharov al Uniunii Europene.

Donald Trump s-a arătat în repetate rânduri convins că merită Premiul Nobel pentru Pace, susținând că inițiativele sale internaționale, inclusiv implicarea în criza din Gaza și eforturile de negociere cu regimuri ostile, îl califică pentru distincție.

În ultimele luni, Trump a făcut declarații frecvente despre pacea în Orientul Mijlociu și a criticat dur regimul lui Nicolas Maduro din Venezuela. Cu toate acestea, șansele sale de a câștiga erau considerate „foarte mici” de către experți.

Rusia a anunțat, chiar în ziua decernării premiilor, că ar susține candidatura lui Trump la Nobel. Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că Moscova este „recunoscătoare pentru eforturile fostului președinte american de a pune capăt războiului din Ucraina, chiar dacă acest lucru nu s-a concretizat”. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că ar lua în calcul nominalizarea lui Trump la Premiul Nobel, „dacă va reuși să obțină un armistițiu real”.

Analiștii internaționali au explicat că decizia nu trebuie interpretată ca un gest împotriva lui Trump. Halvard Leira, director de cercetare la Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale, a declarat pentru Reuters: „Acest Comitet Nobel își demonstrează din nou independența. Nu se lasă influențat de opiniile populare sau de liderii politici”. Potrivit expertului, distincția acordată Mariei Corina Machado reprezintă o recunoaștere a luptei democratice pe care Statele Unite au sprijinit-o de-a lungul anilor, „nu o insultă la adresa fostului președinte american”.

Surse apropiate Comitetului Nobel au precizat că hotărârea a fost adoptată înainte de anunțul privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor din Gaza – un succes diplomatic pe care Trump l-a revendicat ca rezultat al eforturilor sale. Chiar și așa, experții cred că fostul lider republican are puține șanse să fie premiat, întrucât „politicile sale sunt adesea contrare ordinii internaționale pe care Comitetul Nobel o promovează”.

Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a redeschis dezbaterea privind criteriile de selecție și rolul politicii în recunoașterea meritelor internaționale. În timp ce Donald Trump își menține ambițiile de a fi recunoscut drept „omul păcii”, Comitetul Nobel a ales să onoreze lupta unei femei care se confruntă direct cu autoritarismul. Casa Albă, însă, consideră că decizia „a pus politica înaintea păcii”.