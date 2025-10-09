Zelenski: Trump ar merita Premiul Nobel pentru Pace dacă ajută Ucraina să obțină armistițiul cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi, că Ucraina îl va propune pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace dacă îi va trimite rachete Tomahawk și va contribui la obținerea unui armistițiu cu Rusia, potrivit Politico. „Dacă Trump oferă lumii – mai ales poporului ucrainean – şansa unui astfel de armistiţiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a spus acesta jurnaliştilor din Kiev.

„În timpul ultimei noastre întâlniri, nu am auzit un „nu”. Ceea ce am auzit a fost că lucrările vor continua la nivel tehnic şi că această posibilitate va fi luată în considerare”, a declarat Zelenski jurnaliştilor din Kiev, referindu-se la discuția avută cu liderul SUA la sfârșitul lunii septembrie, la Adunarea Generală a ONU de la New York.

„Planul de încheiere a războiului nu va fi uşor, dar este cu siguranţă calea de urmat. Şi dacă Trump oferă lumii – mai ales poporului ucrainean – şansa unui astfel de armistiţiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. Îl vom nominaliza în numele Ucrainei”, a mai spus liderul ucrainean.

Trump a făcut campanie pentru a obține prestigiosul premiu, afirmând că a pus capăt la șapte războaie, potrivit Politico. El l-a contactat pe ministrul norvegian al finanțelor, fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg, pentru a se interesa despre candidatura sa.

Zelenski a declarat că rachetele Tomahawk, cu o rază de acțiune de până la 1.500 de kilometri, ar permite Ucrainei să lovească obiective îndepărtate de pe teritoriul Rusiei, până în Siberia. El a spus că aceste arme ar întări Ucraina și „i-ar trezi puțin pe ruși, aducându-i la masa negocierilor”.

Președintele a afirmat că Ucraina a cerut rachete de precizie cu rază lungă de acțiune și în perioada mandatului lui Joe Biden, însă solicitarea a fost respinsă.

Trump a declarat luni că a luat „oarecum” o decizie privind trimiterea rachetelor în Ucraina, dar a subliniat că vrea mai întâi să clarifice modul în care acestea vor fi folosite.

„Am luat oarecum o decizie. Cred că vreau să aflu ce vor face cu ele, unde le vor trimite, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, a spus acesta.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că livrarea rachetelor Tomahawk către Kiev „ar duce la o nouă etapă gravă de escaladare a crizei ucrainene și ar provoca daune ireparabile relațiilor ruso-americane”.