România, pregătită să intervină dacă Putin ar ataca militar Republica Moldova. Anunțul generalului Gheorghiță Vlad

Generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării, afirmă că România ar putea interveni pentru a proteja Republica Moldova și cetățenii români de peste Prut, dacă Rusia ar declanșa un conflict militar. Declarațiile au fost făcute pentru Euronews.

Generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării, a declarat într-un interviu acordat Euronews că România este pregătită să sprijine Republica Moldova în cazul unui atac militar venit dinspre Rusia. Oficialul militar a subliniat că această intervenție ar fi posibilă în baza noii legi a apărării naționale, care oferă cadrul legal pentru protejarea cetățenilor români aflați în afara granițelor țării.

„România are instrumentele politice, militare și diplomatice necesare pentru a sprijini Republica Moldova și, mai ales, pe cetățenii români din această țară în cazul unui conflict”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad pentru Euronews.

Afirmațiile sale vin într-un moment de tensiune crescută în regiune, marcat de intensificarea acțiunilor hibride ale Rusiei și de temerile tot mai mari privind stabilitatea Republicii Moldova.

Generalul Vlad s-a referit la prevederile noii Legi a apărării naționale, adoptată în 2025, care stabilește că statul român are obligația de a proteja cetățenii săi, inclusiv pe cei aflați în afara granițelor. În acest context, România ar putea interveni – politic, diplomatic sau chiar militar – pentru a apăra viața și siguranța cetățenilor săi din Republica Moldova.

„Avem multiple instrumente la dispoziție. România nu este doar un aliat al Republicii Moldova, ci și un stat care are responsabilități directe față de propriii cetățeni de peste Prut”, a explicat șeful Statului Major al Apărării.

Conform datelor oficiale comunicate anterior de președinta Maia Sandu, aproximativ un milion de cetățeni moldoveni au redobândit cetățenia română, ceea ce creează o legătură directă între București și Chișinău în eventualitatea unui conflict.

Generalul Gheorghiță Vlad a precizat că România sprijină deja dezvoltarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale din Republica Moldova. Acest sprijin include programe comune de instruire, consiliere tehnică și asistență logistică, toate derulate în parteneriat cu autoritățile de la Chișinău.

„Armata Română ajută deja Republica Moldova să-și dezvolte capacitatea defensivă. Avem multiple programe de instruire și dezvoltare a capabilităților. România rămâne un aliat fidel al Republicii Moldova și va interveni cu tot ce este necesar dacă va fi cazul”, a declarat generalul Vlad.

Aceste colaborări sunt parte a unei strategii regionale mai ample, menite să întărească securitatea la granița estică a Uniunii Europene și să reducă vulnerabilitățile Moldovei în fața presiunilor exercitate de Federația Rusă.

Șeful Statului Major al Apărării a avertizat că, deși nu consideră iminent un atac militar direct al Rusiei asupra Republicii Moldova, riscurile asociate războiului hibrid rămân majore.

„Trebuie să eliminăm războiul hibrid dus de Rusia în regiune”, a afirmat generalul Vlad, făcând referire la acțiunile de propagandă, dezinformare și destabilizare internă cu care Chișinăul se confruntă în mod constant.

Atacurile cibernetice, manipularea mediatică și finanțarea grupărilor separatiste din regiunea transnistreană reprezintă, potrivit specialiștilor în securitate, principalele instrumente ale Moscovei pentru a menține influența asupra Republicii Moldova.

Declarațiile generalului Gheorghiță Vlad se înscriu într-o linie constantă a politicii de securitate a României, care consideră Republica Moldova parte integrantă a spațiului său strategic de interes.

În ultimii ani, România a intensificat colaborarea bilaterală cu Chișinăul, oferind echipamente militare, programe de instruire pentru cadrele moldovenești și sprijin logistic în modernizarea structurilor de apărare.

Totodată, cooperarea include și sprijin pentru reformele democratice și consolidarea instituțiilor publice din Republica Moldova, parte a angajamentului asumat de București în cadrul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene.