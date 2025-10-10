Maria Corina Machado a primit premiul Nobel pentru pace

Premiul Nobel pentru pace în 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, din Venezuela.

Într-o postare pe X, comitetul afirmă că i-a acordat Mariei Corina Machado Premiul Nobel pentru Pace „pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului Venezuelei și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

„În ultimul an, laureata Premiului #NobelpentruPace, Maria Corina Machado, a fost forțată să trăiască în ascunzătoare. În ciuda amenințărilor serioase la adresa vieții sale, ea a rămas în țară, o alegere care a inspirat milioane de oameni.

Atunci când autoritarii preiau puterea, este crucial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă. Democrația depinde de oameni care refuză să tacă, care îndrăznesc să facă un pas înainte în ciuda riscurilor grave și care ne amintesc că libertatea nu trebuie niciodată considerată de bună, ci trebuie întotdeauna apărată – cu cuvinte, cu curaj și cu determinare”, au mai scris membrii comitetului Nobel.

„În calitate de lider al mișcării pentru democrație din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil din America Latină din ultima vreme.

Doamna Machado a fost o figură cheie și unificatoare într-o opoziție politică cândva profund divizată – o opoziție care a găsit un teren comun în cererea de alegeri libere și un guvern reprezentativ. Tocmai acesta este esența democrației: dorința noastră comună de a apăra principiile guvernării populare, chiar dacă nu suntem de acord. Într-un moment în care democrația este amenințată, este mai important ca niciodată să apărăm acest teren comun.

Venezuela a evoluat dintr-o țară relativ democratică și prosperă într-un stat brutal și autoritar, care suferă acum o criză umanitară și economică. Majoritatea venezuelenilor trăiesc în sărăcie profundă, chiar dacă puținii din vârf se îmbogățesc. Mașinăria violentă a statului este îndreptată împotriva propriilor cetățeni ai țării. Aproape 8 milioane de oameni au părăsit țara. Opoziția a fost sistematic reprimată prin intermediul trucării alegerilor, urmăririi penale și închisorii”, se arată în motivarea acordării premiului Nobel pentru Pace.

„Regimul autoritar din Venezuela îngreunează extrem de mult munca politică. În calitate de fondatoare a Súmate, o organizație dedicată dezvoltării democratice, dna Machado a susținut alegeri libere și corecte în urmă cu mai bine de 20 de ani. După cum a spus ea: „A fost o alegere între buletinele de vot și gloanțe”. În funcțiile politice și în serviciul organizațiilor de atunci, dna Machado a pledat pentru independența sistemului judiciar, drepturile omului și reprezentarea populară. Ea a petrecut ani de zile lucrând pentru libertatea poporului venezuelean.

Înainte de alegerile din 2024, dna Machado a fost candidata opoziției la președinție, dar regimul i-a blocat candidatura. Apoi l-a susținut la alegeri pe reprezentantul unui alt partid, Edmundo Gonzalez Urrutia. Sute de mii de voluntari s-au mobilizat dincolo de diviziunile politice. Aceștia au fost instruiți ca observatori electorali pentru a asigura alegeri transparente și corecte. În ciuda riscului de hărțuire, arestare și tortură, cetățenii din întreaga țară au supravegheat secțiile de votare. S-au asigurat că numărătoarea finală a voturilor a fost documentată înainte ca regimul să poată distruge buletinele de vot și să mintă cu privire la rezultat”, mai scriu cei din comitetul Nobel.

„Eforturile opoziției colective, atât înainte, cât și în timpul alegerilor, au fost inovatoare și curajoase, pașnice și democratice. Opoziția a primit sprijin internațional atunci când liderii săi au făcut publice numărătoarea voturilor colectate din circumscripțiile electorale ale țării, arătând că opoziția câștigase cu o marjă clară. Dar regimul a refuzat să accepte rezultatul alegerilor și s-a agățat de putere.

Democrația este o condiție prealabilă pentru o pace durabilă. Cu toate acestea, trăim într-o lume în care democrația este în retragere, unde tot mai multe regimuri autoritare contestă normele și recurg la violență. Concentrarea rigidă a regimului venezuelean asupra puterii și represiunea populației nu sunt unice în lume. Observăm aceleași tendințe la nivel global: statul de drept abuzat de cei care dețin controlul, mass-media liberă redusă la tăcere, criticii închiși și societățile împinse spre o guvernare autoritară și militarizare. În 2024, au avut loc mai multe alegeri decât oricând, dar tot mai puține sunt libere și corecte.

De-a lungul istoriei sale, Comitetul Nobel din Norvegia a onorat femei și bărbați curajoși care s-au opus represiunii, care au purtat speranța libertății în celulele închisorii, pe străzi și în piețele publice și care au demonstrat prin acțiunile lor că rezistența pașnică poate schimba lumea. În ultimul an, dna Machado a fost forțată să trăiască în ascunzătoare. În ciuda amenințărilor grave la adresa vieții sale, ea a rămas în țară, o alegere care a inspirat milioane de oameni”.

„Când autoritarii preiau puterea, este crucial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă. Democrația depinde de oameni care refuză să tacă, care îndrăznesc să facă un pas înainte în ciuda riscurilor grave și care ne amintesc că libertatea nu trebuie niciodată considerată de bună, ci trebuie întotdeauna apărată - cu cuvinte, cu curaj și cu determinare.

Maria Corina Machado îndeplinește toate cele trei criterii enunțate în testamentul lui Alfred Nobel pentru selecția unui laureat al Premiului pentru Pace. Ea a unit opoziția țării sale. Nu a ezitat niciodată în a rezista militarizării societății venezuelene. A fost fermă în sprijinul său pentru o tranziție pașnică către democrație.

Maria Corina Machado a demonstrat că instrumentele democrației sunt și instrumentele păcii. Ea întruchipează speranța unui viitor diferit, unul în care drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt protejate, iar vocile lor sunt auzite. În acest viitor, oamenii vor fi în sfârșit liberi să trăiască în pace”, a mai scris comitetul Nobel.