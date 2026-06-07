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Israelul promite un răspuns dur după ce Iranul a încălcat armistițiul

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Israelul promite un răspuns dur după ce Iranul a încălcat armistițiulIran. Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Israelul a anunțat că va răspunde „puternic” la încălcarea armistițiului de către Iran, după ce o serie de rachete a căzut asupra nordului statului, potrivit Jerusalem Post.

Israelul promite un răspuns dur după ce Iranul a încălcat armistițiul

Israelul va răspunde probabil semnificativ, dar dacă numărul mic de rachete lansate de Republica Islamică Iran este singura sa mișcare și nu există victime, acest lucru ar putea avea un impact asupra răspunsului israelian, au mai spus oficialii.

Sirenele au sunat în nordul Israelului, în urma detectării unor rachete iraniene lansate duminică seara.

Forțele Aeriene au interceptat cu succes toate rachetele până în prezent. Se așteaptă însă noi atacuri în următoarele ore.

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Deocamdată nu au fost anunțate victime.

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Duminică, regimul din Iran a amenințat că va ataca Israelul ca răspuns la atacurile IDF asupra Beirutului, atacuri pe care IDF le-a întreprins ca răspuns la ignorarea de către Hezbollah a armistițiului american din prima zi a lunii.

Oficialii israelieni încă decid când și cât vor răspunde la atacurile din Iran. Cu toate acestea, se așteaptă un răspuns israelian semnificativ la încălcarea armistițiului de către Iran.

razboi israel iran

razboi israel iran / sursa foto: dreamstime.com

Se pare că oficialii israelieni erau pregătiți pentru această eventualitate, dar se așteptau ca Iranul să renunțe, așa că ar putea dura ceva timp pentru a riposta, având în vedere timpul de zbor de câteva ore.

Președintele SUA, Donald Trump, a fost informat despre situație, dar nu a comentat încă pe această temă.

Israelul va răspunde la încălcarea armistițiului de către Iran

Cu toate acestea, dacă numărul mic de rachete lansate de Republica Islamică este singura sa mișcare, vizează doar nordul și nu există victime, acest lucru ar putea afecta răspunsul israelian.

Școlile au fost anulate preventiv în tot Israelul din cauza atacurilor care se apropie.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a postat o fotografie cu steagul regimului iranian și cel al Libanului, la scurt timp după lansarea primului val de rachete.

La rândul dău, ministrul Securității Naționale din Israel, Itamar Ben-Gvir, a scris pe rețelele sociale că „în această seară Teheranul trebuie să ardă!”.

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