Dezvoltatorii imobiliari care construiesc proiecte de amploare ar putea ajunge să contribuie direct la finanțarea infrastructurii publice necesare zonelor nou dezvoltate, potrivit Ministerului Dezvoltării, ceea ce ar putea duce la scumpirea apartamentelor.

Măsura este prevăzută în noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), care introduce posibilitatea instituirii unei taxe locale pentru echiparea teritoriului.

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, susține că noul mecanism urmărește să pună în legătură dezvoltarea proiectelor imobiliare cu investițiile publice care trebuie realizate pentru ca noile cartiere să funcționeze în condiții normale.

Potrivit ministrului, extinderea localităților nu poate fi făcută doar prin construirea de locuințe. Apariția unor cartiere noi presupune, în paralel, realizarea sau extinderea drumurilor, rețelelor de apă și canalizare, infrastructurii pentru transportul public, unităților de învățământ și a spațiilor verzi.

„Noile cartiere trebuie să însemne și drumuri, utilități, școli și spații verzi”, a transmis Cseke Attila, explicând că administrațiile locale nu ar trebui să fie singurele care suportă costurile generate de dezvoltarea accelerată a unor zone.

Taxa locală de echipare a teritoriului este gândită ca un instrument prin care fondurile provenite din dezvoltarea imobiliară să fie direcționate către investițiile publice necesare în zonele respective.

Resursele astfel obținute ar putea susține lucrări pentru drumuri și transport public, extinderea rețelelor tehnico-edilitare, precum și construirea sau modernizarea infrastructurii educaționale și sanitare. În categoria investițiilor vizate intră și proiectele pentru protecția mediului și dezvoltarea spațiilor verzi.

Ministerul Dezvoltării precizează că scopul taxei nu este blocarea sau descurajarea investițiilor în domeniul imobiliar. Mecanismul ar trebui, potrivit autorităților, să permită o dezvoltare mai echilibrată a localităților și să evite situațiile în care apar mii de locuințe într-o zonă fără infrastructura publică necesară.

Noua abordare urmărește, de asemenea, să ofere investitorilor o imagine mai clară asupra contribuțiilor pe care trebuie să le suporte pentru echiparea teritoriului în care își dezvoltă proiectele.

În acest fel, autoritățile estimează că extinderea orașelor și comunelor ar putea fi însoțită de investițiile necesare transformării noilor zone rezidențiale în comunități funcționale.

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor a fost publicat în Monitorul Oficial la 10 august și urmează să intre în vigoare la sfârșitul lunii august.