Cătălin Iordachescu, un antreprenor român în vârstă de 57 de ani, a devenit o figură centrală pe piața imobiliară din Lugano, Elveția, scrie Corriere del Ticino.

Cunoscut drept un adevărat „rege al imobiliarelor” în România post-decembristă, Iordachescu a reușit să achiziționeze în ultimii opt ani peste o sută de apartamente și clădiri emblematice în centrul istoricului oraș elvețian, stârnind atât admirație, cât și controverse în rândul localnicilor.

Originar din România, Cătălin Iordachescu și-a început parcursul antreprenorial la începutul anilor '90, imediat după căderea regimului comunist. La doar 20 de ani, a deschis unul dintre primele birouri de schimb valutar din București, pe Calea Moșilor.

Afacerea a prosperat rapid, extinzându-se la zeci de puncte de schimb în capitală. La sfârșitul anilor '90 și în anii 2000, Iordachescu a făcut pasul decisiv către sectorul imobiliar și urbanistic, devenind unul dintre cei mai importanți proprietari de spații comerciale din București și fondând rețeaua de servicii financiare nebancare Tezaur.

În 2018, atras de siguranța, climatul și frumusețea peisajelor elvețiene, Iordachescu s-a mutat împreună cu familia în Ticino, la recomandarea unui bancher din Zurich. Dragostea pentru regiune a fost la prima vedere.

Într-un interval scurt, portofoliul său imobiliar din Lugano a crescut considerabil, incluzând:

Imobile rezidențiale și comerciale pe Via Motta, Contrada di Sassello și Via Vegezzi (fostul sediu al Băncii Basilese).

Celebra clădire de pe Via Nassa (fostul sediu al buticului Gucci, achiziționat recent de o societate controlată de el).

Deși achizițiile sale masive au generat îngrijorări în Consiliul Comunal privind transformarea orașului într-un imens regim de tip Bed & Breakfast, antreprenorul a infirmat aceste zvonuri.

Majoritatea covârșitoare a apartamentelor cumpărate sunt menținute pentru închiriere pe termen lung, chiriașii păstrându-și adesea contractele inițiale. Doar o mică parte din portofoliu a fost direcționată către închirieri turistice, gestionată de copiii săi, care au experiență în domeniul hotelier.

Centrul istoric al orașului Lugano este plin de clădiri vechi care necesită investiții majore pentru renovare și modernizare. Cătălin Iordachescu consideră că intervențiile sale aduc un plus de valoare comunității locale.

În pofida criticilor legate de creșterea prețurilor chiriilor, antreprenorul subliniază că prețurile sunt dictate de piața imobiliară locală, iar investițiile sale urmăresc dezvoltarea sustenabilă a zonei.