Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Întâlnirea este programată pentru joi, 27 august, potrivit agenției de presă Tass.

Autoritățile ruse nu au oferit, deocamdată, detalii despre motivul convocării și nici nu au precizat care va fi tema discuțiilor cu reprezentanta diplomatică a României.

Ministerul rus de Externe a confirmat convocarea, iar informația a fost preluată de agenția de stat Tass. Conform sursei citate, Liliana Burda este așteptată la sediul instituției diplomatice ruse în cursul zilei de joi.

Burda ocupă poziția de numărul doi în cadrul Ambasadei României la Moscova. Pe site-ul oficial al misiunii diplomatice, aceasta este menționată în funcția de „prim-colaborator”.

Convocarea unui diplomat străin la ministerul de externe al țării gazdă poate avea mai multe semnificații, de la solicitarea unor explicații până la transmiterea unei poziții oficiale în legătură cu anumite evoluții diplomatice sau politice. În cazul de față, autoritățile ruse nu au indicat public motivul exact pentru care reprezentanta României trebuie să se prezinte la minister.

Întâlnirea are loc într-un context în care relațiile dintre București și Moscova sunt marcate de tensiuni și de pozițiile divergente ale celor două state asupra mai multor subiecte internaționale și de securitate.

Ambasada României la Moscova este condusă de ambasadorul Cristian Istrate. Liliana Burda, în calitate de prim-colaborator și însărcinat cu afaceri, reprezintă conducerea operativă a misiunii diplomatice în situațiile în care este necesar acest lucru.

Deocamdată, nici partea română și nici Ministerul rus de Externe nu au oferit informații suplimentare privind agenda întâlnirii de joi. Conținutul discuțiilor și eventualele solicitări formulate de partea rusă ar urma să fie cunoscute după întrevederea programată pe 27 august.