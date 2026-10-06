Un atac de amploare cu drone a vizat regiunea Moscova în noaptea de luni spre marți, 6 octombrie 2026, iar autoritățile ruse au raportat ulterior că aproximativ 650 de aparate au zburat în direcția regiunii. În apropierea capitalei, apărarea antiaeriană ar fi distrus 105 drone, potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, informație preluată de Ukrainska Pravda.

Atacul a provocat și perturbări temporare în traficul aerian. Aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Șeremetievo și Jukovski au suspendat pentru o perioadă primirea și plecarea avioanelor, măsură luată, potrivit autorităților aeronautice ruse, pentru siguranța zborurilor. Restricțiile au fost ulterior ridicate.

Potrivit informațiilor transmise de Serghei Sobianin, între ora 20:30, 5 octombrie, și ora 05:00, 6 octombrie, aproximativ 650 de drone au zburat spre regiunea Moscova.

Primarul capitalei ruse a precizat că o mare parte dintre aparate ar fi fost distrusă de sistemele de apărare antiaeriană la distanță, înainte de a ajunge în apropierea Moscovei. Alte 105 drone au fost raportate ca fiind distruse în apropierea capitalei.

Cifrele au fost actualizate pe parcursul nopții. Într-o informare anterioară, autoritățile anunțaseră distrugerea a 93 de drone, după ce inițial fuseseră raportate 57, iar apoi alte aparate interceptate în apropierea Moscovei.

Autoritățile ruse nu au prezentat, în informațiile citate, o evaluare completă a eventualelor pagube produse de atac. La locurile unde au căzut resturi de drone au fost trimise echipe ale serviciilor de urgență, iar consecințele incidentelor erau evaluate.

Atacul a dus la suspendarea temporară a operațiunilor la cele patru aeroporturi principale ale regiunii Moscova: Vnukovo, Domodedovo, Șeremetievo și Jukovski.

Rosaviația, autoritatea rusă pentru aviația civilă, a precizat că măsurile au fost introduse pentru asigurarea siguranței zborurilor. În cursul dimineții, restricțiile de la cele patru aeroporturi au fost ridicate, iar operațiunile aeriene au fost reluate.

Suspendarea temporară a zborurilor poate genera însă întârzieri și modificări de program chiar și după reluarea activității normale, în funcție de modul în care companiile aeriene își reorganizează cursele.

Informațiile publicate în timpul nopții indicau că dronele au ajuns în regiunea Moscova din direcții diferite. Presa ucraineană a relatat despre un atac desfășurat în mai multe valuri, în timp ce autoritățile ruse au comunicat succesiv noi cifre privind aparatele interceptate.

Kyiv Independent a relatat că sistemele ruse de apărare antiaeriană au fost mobilizate în regiune, dar că nu era clar imediat dacă dronele au reușit să lovească țintele vizate. Aceste informații trebuie privite în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care ambele părți folosesc frecvent drone pentru atacuri la distanță.

Până la momentul publicării, nu există o confirmare independentă a tuturor afirmațiilor privind numărul total al dronelor sau eficiența apărării antiaeriene.

Datele disponibile în dimineața zilei de 6 octombrie indică trei elemente principale: un număr foarte mare de drone raportate în direcția regiunii Moscova, peste 100 de aparate despre care autoritățile afirmă că au fost distruse în apropierea capitalei și suspendarea temporară a activității celor patru aeroporturi din zona metropolitană.

Nu au fost confirmate, în informațiile disponibile, amploarea exactă a eventualelor pagube sau existența unor victime în urma atacului.