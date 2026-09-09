Bucureștiul ocupă prima poziție în topul celor mai scumpe orașe din țară la capitolul locuințe de închiriat, în perspectiva debutului noului an universitar. Datele furnizate de o analiză arată că un chiriaș trebuie să scoată din buzunar, în medie, 400 de euro pe lună pentru o garsonieră și 600 de euro pe lună pentru un spațiu cu două camere, conform imobiliare.ro.

La nivel național, tarifele solicitate pentru o garsonieră în Cluj-Napoca sunt la un nivel similar cu cele din Capitală. În schimb, opțiuni ceva mai accesibile pot fi găsite în Iași, Craiova, Galați sau Ploiești, unde prețurile variază între 300 și 350 de euro lunar. În Timișoara, considerat cel mai ieftin dintre marile centre studențești, media ajunge la 275 de euro pe lună, iar în Oradea coboară până la 250 de euro.

„Efervescenţa crescută pe care o vom simţi în următoarele săptămâni este impulsionată de valul de studenţi aflaţi în căutarea unei locuinţe în marile oraşe înainte de începerea noului an universitar. Acest surplus considerabil înregistrat la nivelul cererii poate fi însoţit de unele scumpiri”, arată reprezentanţii sursei citate.

Capitala rămâne liderul costurilor pe piața imobiliară rezidențială. Pe lângă cele 400 de euro solicitate pentru garsoniere și 600 de euro pentru locuințele cu două camere, un apartament cu trei camere ajunge la o medie de 890 de euro pe lună.

„Ca în fiecare an, septembrie reprezintă punctul maxim de interes în piaţa chiriilor, sub efectul cererii suplimentare generate de studenţi. În această perioadă, unii proprietari au un comportament speculativ şi încearcă să obţină preţuri mari. Tocmai de aceea îi sfătuim pe studenţi să caute din timp şi să îşi securizeze apartamentele din septembrie cât sunt încă oferte suficiente în piaţă”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

În Cluj-Napoca, tarifele pentru garsoniere le egalează pe cele din București, iar pentru două camere proprietarii solicită o medie de 580 de euro pe lună. La Brașov, prețul mediu este de 350 de euro pentru o garsonieră și 500 de euro pentru două camere, în timp ce la Iași valorile sunt de 340 de euro, respectiv 450 de euro lunar.

„Un buget mediu de 300 euro/lună este de ajuns pentru a închiria o garsonieră în oraşe precum Craiova, Galaţi sau Ploieşti, în timp ce pentru un apartament cu 2 camere trebuie să te pregăteşti să achiţi lunar proprietarului 420 euro”, se precizează în comunicat.

Timișoara se menține ca fiind cel mai ieftin mare centru universitar din România. Bugetul mediu necesar pentru o garsonieră este de 275 de euro pe lună. Pentru un apartament cu două camere chiriașii achită 440 de euro, iar pentru unul cu trei camere costul ajunge la 500 de euro lunar.

Cele mai mici prețuri din țară pentru garsoniere se înregistrează în prezent pe piața din Oradea, cu o medie de 250 de euro. În ceea ce privește apartamentele cu două camere, cele mai accesibile chirii sunt stabilite în Sibiu și Oradea, ambele având o medie de 400 de euro pe lună.