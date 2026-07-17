O încăpere de numai 3,53 metri pătrați din Capitală, prezentată drept locuință de serviciu și scoasă la vânzare pentru 7.000 de euro, a devenit virală pe rețelele sociale. Spațiul se află într-o clădire construită în 1935, pe strada Vasile Lascăr, în apropierea stației de metrou Universitate, iar imaginile din anunț au stârnit numeroase ironii din partea internauților.

Potrivit prezentării făcute de agentul imobiliar, este vorba despre o cameră de serviciu care figurează în acte ca locuință, nu ca boxă.

„Aceasta este o cameră de serviciu tip locuință și este de aproximativ 3,53 mp. Suntem pe strada Vasile Lascăr și este o clădire fără bulină. Ca să se ajungă la această cameră de serviciu se urcă din subsolul unde este toaleta comună, apoi două etaje pe scări. Pe acest etaj este singura cameră de serviciu. Camera are curent electric. Este chiar un preț special și este poziționată ultracentral, chiar lângă stația de metrou Universitate. Vorbim de o clădire cu apartamente construită în 1935”, a explicat agentul imobiliar.

Una dintre particularitățile proprietății este faptul că nu dispune de baie proprie. Toaleta este comună, amplasată la subsolul imobilului, iar agentul imobiliar susține că aceasta nu apare în documentele proprietății.

„Baia nu e chiar aproape. Nu e lux, este o opțiune pentru un buget redus. Aici este toaleta turcească. Necesită renovare. Toaleta nu apare în acte. În acte, locuința de serviciu nu apare ca boxă. Toate actele sunt în regulă”, a mai spus el.

În imagini se observă că încăperea este extrem de îngustă și necesită lucrări de renovare înainte de a putea fi utilizată.

Clipul de prezentare a proprietății a strâns rapid numeroase vizualizări și comentarii pe TikTok, majoritatea utilizatorilor ironizând condițiile oferite.

„Aici dacă faci infarct, cazi pe perete că nu ai loc să cazi jos”, a scris un utilizator.

„Ăsta e spațiu de depozitare cadavre”, a adăugat altcineva.

„La pușcărie e lux pe lângă proprietatea asta”, a fost un alt comentariu.

„Au scos liftul și au făcut garsonieră în locul lui”, a spus altă persoană.

„La banii ăștia îți cumperi două containere modulare, le montezi pe câmp și e mult mai curat”, a adăugat altcineva.

Chiar dacă proprietatea este departe de ceea ce majoritatea cumpărătorilor ar considera o locuință obișnuită, amplasarea ultracentrală ar putea atrage potențiali cumpărători.