Economie

Rovinieta, transformată într-o capcană. Șoferii pot plăti cu până la 186% mai mult pe un site neautorizat

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Rovinieta, transformată într-o capcană. Șoferii pot plăti cu până la 186% mai mult pe un site neautorizatRovinietă. Sursa foto: Facebook/CNAIR
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Din cuprinsul articolului

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizează șoferii că a identificat un portal online neautorizat pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale (rovinietă), unde utilizatorii pot plăti sume semnificativ mai mari decât cele prevăzute de lege.

CNAIR: Șoferii plătesc costuri suplimentare

Potrivit companiei, portalul este deținut de societatea Enternova Kft. din Ungaria și nu este autorizat să încaseze tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România.

„Atragem atenţia că, la achiziţionarea unei roviniete prin intermediul acestui site, utilizatorii achită, pe lângă tariful de utilizare reglementat, un cost suplimentar pentru rovinieta cu valabilitate de 12 luni”, transmite CNAIR.

Cu cât sunt mai mari tarifele

soferita

Soferita. Sursa foto: Freepik

Potrivit datelor prezentate de companie, prin intermediul portalului sunt percepute următoarele sume:

-76 de euro pentru autoturisme, cu 26 de euro (52%) peste tariful legal de 50 de euro; -144,5 euro pentru vehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, cu 30,5 euro (26,75%) peste tariful legal de 114 euro; -143 de euro pentru microbuze cu cel mult 8+1 locuri și autorulote, cu 93 de euro (186%) peste tariful legal de 50 de euro; -79 de euro pentru rulote și remorci cu masa totală maximă autorizată de cel mult 1,5 tone, deși pentru aceste categorii legislația nu prevede un tarif distinct de rovinietă.

Sunt încasate tarife și pentru categorii care nu există în legislație

CNAIR precizează că Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 nu stabilește tarife distincte pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, la fel ca autorulotele, rulotele și remorcile, indiferent de masa totală maximă autorizată.

De asemenea, compania atrage atenția că portalul evignet24.eu percepe tarife și pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația națională.

CNAIR recomandă șoferilor să achiziționeze rovinieta doar prin canalele autorizate, pentru a evita plata unor costuri suplimentare nejustificate.

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