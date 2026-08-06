Bucureștenii se vor confrunta în următoarele zile cu un nou episod de vreme extremă. Pe lângă valul de căldură și temperaturile ridicate, meteorologii anunță pentru joi după-amiază vijelii, ploi torențiale și descărcări electrice, iar rafalele de vânt pot depăși 80 km/h, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza specială pentru Capitală este valabilă până sâmbătă, ora 10:00.

Meteorologii anunță că, în a doua parte a zilei de joi, cerul va deveni temporar noros, iar instabilitatea atmosferică se va accentua.

În intervalul 15:00-18:00 există o probabilitate ridicată ca rafalele de vânt să depășească 80 km/h. Sunt prognozate și ploi, cu cantități de apă de 5-15 litri pe metrul pătrat, izolat peste 20 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice.

De vineri dimineață până sâmbătă dimineață, valul de căldură se va menține în Capitală, iar disconfortul termic va rămâne accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 35 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Spre după-amiază și seară sunt posibile noi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h.

Și în intervalul de sâmbătă până duminică vremea va rămâne călduroasă, cu maxime de aproximativ 34 de grade. Meteorologii estimează noi ploi de scurtă durată, descărcări electrice și rafale de vânt de 40-50 km/h.

ANM a emis pentru Capitală o informare meteorologică valabilă de joi, ora 10:00, până duminică, ora 10:00, care vizează valul de căldură, canicula, temperaturile extreme, disconfortul termic, nopțile tropicale și instabilitatea atmosferică.

În același timp, de joi, ora 10:00, până vineri, ora 10:00, municipiul București se află sub Cod portocaliu de caniculă, val de căldură persistent și noapte tropicală.

Tot joi, în intervalul 12:00-23:00, este în vigoare și un Cod galben de instabilitate atmosferică, care anunță vijelii, intensificări ale vântului, averse torențiale și descărcări electrice.

De vineri, ora 10:00, până sâmbătă, ora 10:00, avertizarea va fi înlocuită de un Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat.