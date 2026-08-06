Trafic blocat pe A1. O mașină a luat foc în trafic

Un autoturism a fost cuprins de flăcări, joi dimineață, pe autostrada A1, la kilometrul 519, în zona localității Orțișoara. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, din cauza incidentului, circulația pe sensul Timișoara – Arad se desfășoară doar pe banda a doua, iar traficul ar urma să revină la normal în jurul orei 09:00.

În urmă cu o zi, un accident rutier s-a produs pe Autostrada A1, la kilometrul 274, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu.

În urma impactului, unul dintre autoturisme a luat foc, iar circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate până la finalizarea intervenției echipajelor de urgență.

La începutul acestei săptămâni, un accident în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs pe Autostrada A2, pe sensul de mers Constanța – București, în zona localității Fetești, județul Ialomița. În urma impactului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital, iar traficul s-a desfășurat cu dificultate.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 151+100 al autostrăzii.

„Pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, la kilometrul 151+100 de metri, pe sensul de mers spre Bucureşti, în zona localităţii Feteşti, judeţul Ialomiţa, a avut loc un accident rutier produs între patru autoturisme, în urma căruia trei persoane au suferit leziuni, sunt conştiente şi transportate la spital”, au transmis reprezentanții Centrului INFOTRAFIC.

Autoturismele implicate au fost mutate pe banda de urgență, astfel că nu au fost impuse restricții de circulație. Cu toate acestea, pe sensul de mers spre București s-a format o coloană de autovehicule care s-a întins până la kilometrul 160.

La acel moment, polițiștii le-au recomandat șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic, să păstreze distanța de siguranță între autovehicule și să evite manevrele riscante.

„Pentru o călătorie în siguranţă, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului şi condiţiilor meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive şi riscante, să păstreze în mers o distanţă de siguranţă între autovehicule şi să nu fie distraşi la volan de telefon sau alte preocupări, care pot scădea vigilenţa în trafic!”, au mai transmis reprezentanții Centrului INFOTRAFIC.