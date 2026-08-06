Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese, anunțul fiind făcut chiar de către președintele Nicușor Dan.

După publicarea documentelor, jurnalistul Dan Andronic a analizat conținutul declarației, dar și modul în care au fost prezentate informațiile.

„Șoc și groază! Mirabela Grădinaru și-a publicat averea. O decizie de șah-mat către Ilie Bolojan, care trebuie să facă același lucru cu partenera sa, Ioana Nu-Mai-Știu-Cum. Despre care nu am înțeles dacă îi este soție sau doar trăiesc în concubinaj, căci dna. col. Dogioiu de la guvern ne spune când o variantă, când alta.

Dar acum, soție sau doar "prietenă" cu nea Ilie, trebuie să ne arate ce are și pe unde...

Revin și subliniez. Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan a fost publicată. Merită decriptată...”

„N-am găsit imperiul financiar promis de agitația din jurul publicării. Nici apartamente de lux, nici limuzine, nici colecții de bijuterii și nici conturi pline. Am găsit un patrimoniu banal, cât se poate de pământean.

Titlul bolojenist, era să spun bolșevic, „opt terenuri și două case” sună impresionant până când citești documentul.

Un teren intravilan de 1.152 m² din Moara Vlăsiei este proprietate integrală. Celelalte terenuri și cele două case din Vaslui sunt în mare parte moșteniri de la tată și bunici, deținute în cote precum 1/8, 3/16 sau 5/16.

Așadar, nu vorbim despre opt moșii și două conace aflate integral în proprietate.

La capitolul auto, „luxul” este reprezentat de un Renault Clio din 2016 și un Opel Vectra din 1992. Nu sunt declarate bijuterii, obiecte de artă sau alte bunuri de peste 5.000 de euro.

Venitul salarial anual de la Automobile Dacia este de 158.360 de lei, o medie aritmetică de aproximativ 13.200 de lei pe lună. Este un salariu bun, peste venitul celor mai mulți români, dar nu o avere și nici o sumă ieșită din comun în mediul corporatist.

Mai apar acțiuni Renault evaluate la aproximativ 4.000 de euro, dobândite prin programul pentru angajați. Banal și asta...”

„Cele două conturi curente de la ING și Banca Transilvania au soldul declarat zero.

Pentru unii, pare ciudat la prima vedere, dar soldul zero reprezintă situația din ziua completării declarației. Împrumutul de 116.563 de lei acordat Asociației S.O.S. Orașul este cel mai consistent activ financiar și merită explicat. Pe care o conduce. Adică și-a împrumutat propria asociație, banal și asta.

În document apar și datorii de aproximativ 51.760 de lei. Foarte banal. Pentru cei doi copii sunt declarate alocații de câte 3.504 lei pe an, un alt element banal.”

„Concluzia mea? Mirabela Grădinaru este normală, nu e săracă, dar nici bogată. Are un salariu bun, un teren cumpărat, cote din proprietăți rurale moștenite, două mașini vechi și o sumă importantă de recuperat de la o asociație.

Deci nici urmă de „avere fabuloasă”. Dacă aceasta era marea comoară ascunsă de la Cotroceni, titlurile au fost considerabil mai bogate decât averea”, a scris Dan Andronic.