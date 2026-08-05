Tensiunile de pe scena politică dau în clocot. Liderul formațiunii AUR, George Simion, a făcut declarații de ultimă oră privind demersurile inițiate pentru suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan. Potrivit acestuia, demersul legislativ a adunat deja un sprijin consistent în rândul aleșilor neamului.

Invitat miercuri seară în cadrul emisiunii „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu” de la Gândul, președintele AUR a fost întrebat despre eventualitatea în care șeful statului va desemna un nou candidat pentru poziția de prim-ministru. Simion a precizat că refuzul președintelui de a face o numire va atrage consecințe constituționale directe și a anunțat crearea unui instrument digital prin care cetățenii pot urmări activitatea reprezentanților lor din Parlament.

„Alternativa pentru Nicușor Dan, dacă refuză în continuare să facă nominalizare, este să fie supus acelor proceduri constituționale. Constituția are soluții pentru tot și pentru toți. Așa că mâine, spun în premieră la dumneavoastră, vom face publică o platformă unde fiecare român va putea vedea dacă parlamentarul său a semnat pentru suspendare sau nu. Pentru că sunt motive. 94 de zile vor fi mâine de când a doua nominalizare nu a respectat Constituția”, a spus George Simion.

Întrebat direct dacă a început strângerea efectivă de semnături printre parlamentari pentru activarea procedurii de suspendare, parlamentarul a confirmat că acțiunea este în plină desfășurare și că beneficiază deja de un suport substanțial.

„Este cât se poate de normal și avem un număr important de semnători deja strânse”, a declarat liderul AUR.

În ceea ce privește configurația politică a celor care au semnat până în prezent documentul, George Simion a explicat că inițiativa este susținută de mai multe grupuri parlamentare și formațiuni. Pe lângă aleșii AUR, s-au alăturat demersului parlamentarii din grupul SOS și din Partidul Unit, fiind așteptată totodată și poziția oficială a celor de la PACE. „Îi așteptăm, sperăm să nu se rezgândească să fie în continuare suveraniști”, a afirmat liderul AUR.

Pe lângă forțele politice deja menționate, președintele AUR mizează și pe sprijinul individual al altor figuri politice cunoscute. Acesta a făcut referire directă la fostul premier Victor Ponta, exprimându-și speranța că acesta se va alătura demersului de suspendare a șefului statului, în pofida unui refuz anterior.

„Am văzut și pe domnul Ponta că a spus la dumneavoastră că își va face un nou partid. Sperăm și domnul Ponta să semneze pentru suspendarea președintelui. N-a vrut ieri”, a adăugat George Simion.