Călătorii care utilizează mijloacele de transport în comun din București și au obiceiul de a vorbi pe speaker, de a asculta muzică fără căști sau de a urmări videoclipuri cu sonorul dat tare ar putea fi sancționați în perioada următoare. Decizia autorităților vine în urma unei sesizări făcute de o mamă al cărei copil suferă de autism.

Pentru a combate poluarea fonică din vehicule, Societatea de Transport București a anunțat lansarea unei campanii de informare a populației. Aceasta va fi urmată de controale pe teren și, dacă situația o va impune, de aplicarea unor sancțiuni contravenționale.

În același timp, Metrorex a decis să se implice prin difuzarea de mesaje audio în stații și în trenuri, prin care le solicită pasagerilor să respecte liniștea celor din jur. Întreaga suită de demersuri a fost declanșată de o petiție inițiată de jurnalista Georgiana Mihalcea, reprezentantă a publicației Totul Despre Mame.

Totuși, reprezentanții companiei care administrează transportul subteran au subliniat faptul că cadrul legislativ actual nu oferă posibilitatea de a sancționa utilizarea speaker-ului în metrou.

„Nu există o reglementare legislativă care să interzică călătorilor vorbitul la telefon în metrou sau care să pedepsească lipsa bunului simț. Acesta trebuie să fie cultivat de fiecare individ în parte, încă din copilărie”, a transmis Metrorex.

Cu toate acestea, compania va continua să promoveze regulile de bună purtare prin intermediul rețelelor de socializare și prin anunțurile periodice difuzate în întreaga rețea de metrou.

La scurt timp după reacția Metrorex, STB a venit la rândul său cu un plan de acțiune pentru reducerea disconfortului fonic din mijloacele de transport de suprafață.

Prezent în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, directorul general al STB, Andrei Dinculescu-Bighea, a detaliat modul în care se vor desfășura acțiunile de responsabilizare. Acesta a precizat că, după etapa de conștientizare, vor avea loc verificări derulate de echipe mixte formate din controlori STB și polițiști locali. Cuantumul amenzilor urmează să fie stabilit.

„Foarte mulți uită să folosească căștile și vorbesc pe speaker la telefon. Creează un disconfort și celorlalți pasageri. O să facem o campanie, să încercăm să conștientizeze că nu așa trebuie mers în mijloacele de transport. Am solicitat și de la Primăriile de sector, nu am primit încă niciun răspuns. Încercăm să facem niște echipe mixte și cu controlori. Se pot da amenzi. Există un regulament”, a afirmat directorul general al STB.