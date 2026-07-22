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Record pe aeroporturile din București: peste 8,45 milioane de pasageri în prima parte a anului 2026

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Record pe aeroporturile din București: peste 8,45 milioane de pasageri în prima parte a anului 2026Bagaje Aeroportul Otopeni. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Traficul aerian pe aeroporturile din București a atins un nou record în primul semestru din 2026. Peste 8,45 milioane de pasageri au tranzitat Aeroportul Internațional „Henri Coandă” și Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”, în creștere cu peste 5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

Peste 68.000 de zboruri și un număr record de pasageri pe aeroporturile din București

Compania Națională Aeroporturi București anunță că, în primele șase luni ale anului 2026, cele două aeroporturi din Capitală au fost tranzitate de 8.459.576 de pasageri, cu 5,08% mai mulți comparativ cu perioada ianuarie–iunie 2025.

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti îşi consolidează statutul de principal pol aviatic al României. Datele de trafic din primele şase luni ale acestui an indică o creştere semnificativă; astfel, cele două aeroporturi ale Capitalei, Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu”, au înregistrat un număr record de 8.459.576 pasageri, cu 5,08% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2025”, au arătat reprezentanții companiei.

Otopeni

Otopeni. Sursa foto: Facebook/ Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti

Numărul zborurilor a crescut

Majorarea traficului de pasageri s-a reflectat și în activitatea operațională a aeroporturilor din București.

În primele șase luni ale anului au fost înregistrate 68.367 de aterizări și decolări, cu 3,37% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Directorul CNAB explică rezultatele

Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu, afirmă că evoluția traficului este rezultatul strategiei adoptate de companie pentru dezvoltarea aeroporturilor din Capitală.

„Rezultatele pe care le-am obţinut sunt efecte ale noii strategii manageriale, orientate către atragerea de noi companii aeriene, extinderea numărului de rute operate de la Bucureşti, creşterea frecvenţelor de operare pe rutele existente şi, nu în ultimul rând, către optimizarea calităţii şi siguranţei infrastructurii aeroportuare”, a arătat Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Aeroportul Băneasa a stabilit un record

Aeroportul Internațional „Henri Coandă” a depășit pragul de 7,7 milioane de pasageri în primul semestru, însă cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”.

Acesta a ajuns la 745.674 de pasageri în primele șase luni ale anului, cu 50.956 mai mulți decât numărul total al pasagerilor înregistrați pe aeroport pe parcursul întregului an 2025.

Conducerea CNAB spune că dezvoltarea rămâne o prioritate

Reprezentanții companiei susțin că obiectivul principal este menținerea ritmului de dezvoltare, fără a face compromisuri în privința siguranței și securității operațiunilor.

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a înregistrat o creştere solidă şi sustenabilă, prioritatea managementului CNAB fiind asigurarea condiţiilor optime pentru această dezvoltare, cu preocupare majoră pentru a menţine cele mai stricte standarde de siguranţă şi securitate a pasagerilor şi operaţiunilor aeriene pe aeroporturile din Capitală”, a declarat Bogdan Mîndrescu.

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