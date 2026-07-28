Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a propus luni o directivă de navigabilitate care impune inspecții pentru 453 de aeronave Boeing 737 MAX înregistrate în Statele Unite, după ce a fost descoperit că unele scaune ale pasagerilor ar putea fi montate incorect, potrivit Reuters.

Potrivit FAA, dacă problema nu este remediată, scaunele s-ar putea desprinde de șinele de fixare în cazul unei aterizări de urgență sau al unor turbulențe puternice.

Într-un astfel de scenariu, există riscul ca pasagerii și membrii echipajului să fie răniți sau ca evacuarea aeronavei să fie îngreunată din cauza blocării culoarului.

În proiectul directivei de navigabilitate publicat luni, FAA precizează că a primit un raport conform căruia anumite ansambluri ale scaunelor pentru pasageri nu au fost instalate corect pe șinele de prindere.

Conform autorității americane, în condiții de solicitare ridicată – precum turbulențe severe sau o aterizare de urgență – aceste ansambluri s-ar putea desprinde de sistemul de fixare.

Fiecare aeronavă Boeing 737 MAX poate avea până la 69 de ansambluri de scaune montate pe șine. FAA estimează că verificarea fiecărui ansamblu durează aproximativ o oră, iar eventualele remedieri încă o oră.

Reparațiile nu necesită piese de schimb, iar companiile aeriene pot efectua verificările simultan cu mai mulți tehnicieni pentru a reduce timpul total de intervenție.

Autoritatea nu a precizat încă termenul în care operatorii aerieni vor trebui să finalizeze inspecțiile și eventualele corecții.

Directiva propusă se aplică exclusiv celor 453 de aeronave Boeing 737 MAX înregistrate în Statele Unite, deoarece FAA are jurisdicție doar asupra operatorilor americani.

Totuși, în practică, autoritățile de reglementare din alte state adoptă frecvent măsuri similare atunci când acestea sunt considerate relevante.

Potrivit companiei de analiză în domeniul aviației IBA, în prezent sunt în exploatare aproximativ 2.300 de aeronave Boeing 737 MAX la nivel mondial, dintre care 823 operează în Statele Unite.

Problema apare într-o perioadă în care Boeing încearcă să îmbunătățească standardele de calitate și să crească ritmul producției sub conducerea directorului general Kelly Ortberg.

Compania a transmis că le-a furnizat operatorilor instrucțiuni privind această problemă încă din decembrie 2025.

„Susținem decizia FAA de a transforma aceste recomandări în obligații”, a declarat un purtător de cuvânt al Boeing într-un mesaj transmis prin e-mail.

Subiectul readuce în atenție presiunea asupra producătorului american după incidentele de calitate din ultimii ani, inclusiv cel din ianuarie 2024, când un panou de tip „door plug” s-a desprins în timpul zborului de pe o aeronavă Alaska Airlines 737 MAX, determinând investigații ample asupra proceselor de fabricație.