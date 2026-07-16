Airbus și Boeing au apelat în ultimele săptămâni la aeronava cargo Antonov An-124, una dintre cele mai mari din lume, pentru a transporta rapid componente esențiale destinate unor avioane civile și militare, potrivit agenției Reuters.

Decizia celor doi mari producători aeronautici reflectă presiunile care continuă să afecteze lanțurile globale de aprovizionare din industria aerospațială, în ciuda unei îmbunătățiri față de perioada pandemiei.

Transportul aerian al unor componente care sunt expediate în mod obișnuit pe mare sau pe uscat indică faptul că stocurile de rezervă sunt limitate, iar întârzierile trebuie evitate pentru a menține ritmul de producție.

Potrivit Reuters, Antonov An-124 a fost folosit pentru transportul unor componente structurale destinate avionului Airbus A350 și fuselajului Boeing 767, utilizat în prezent pentru versiuni cargo și avioane-cisternă militare. La începutul acestui an, aceeași aeronavă a transportat și componente pentru Boeing 777 Freighter.

Un purtător de cuvânt al Boeing a declarat că producătorul utilizează „o varietate de metode de transport pentru a menține stabilitatea producției”, fără a confirma direct folosirea aeronavei Antonov.

La rândul său, Airbus a transmis că „folosim uneori Antonov”, fără a preciza dacă această practică vizează și programul A350, model care s-a confruntat în ultimii ani cu întârzieri de livrare.

Surse din industrie au declarat pentru Reuters că Airbus a decis să transporte pe cale aeriană componente pentru A350 din uzina Kinston, Carolina de Nord, în locul transportului maritim utilizat anterior.

Fabrica a fost preluată de Airbus în decembrie 2025, în cadrul împărțirii activelor Spirit AeroSystems între Airbus și Boeing. Potrivit acelorași surse, în trecut exista un stoc tampon de aproximativ patru seturi de componente, însă acesta nu mai este suficient, iar transportul aerian este folosit pentru a evita noi întârzieri.

Un reprezentant al Airbus a declarat că integrarea fostei fabrici Spirit AeroSystems este în desfășurare, însă procesul rămâne complex și se va întinde pe mai mulți ani.

Documente depuse la autoritățile americane arată că Boeing a închiriat la sfârșitul lunii iunie același Antonov An-124 pentru transportul a două secțiuni superioare de fuselaj fabricate de Daher Aerospace în Florida către uzina Everett, din statul Washington.

Într-o scrisoare adresată Departamentului Transporturilor din SUA, compania a precizat că piesele erau „necesare de urgență pentru producția modelului 767” și că eventualele întârzieri ar fi generat costuri economice importante.

Modelul Boeing 767 nu mai este produs în versiune pentru transportul pasagerilor, însă continuă să fie fabricat ca avion cargo și platformă pentru aeronave militare de realimentare în zbor.

În mod obișnuit, producătorii de aeronave folosesc transport maritim, rutier și avioane cargo special adaptate pentru mutarea componentelor între fabrici. Trecerea la transportul aerian implică costuri semnificativ mai mari și este utilizată, de regulă, doar atunci când există riscul apariției unor întârzieri în producție.

Analiștii citați de Reuters arată că lanțurile de aprovizionare din industria aerospațială s-au îmbunătățit comparativ cu perioada pandemiei, însă producătorii continuă să se confrunte cu dificultăți privind livrarea unor componente structurale și a altor echipamente, precum scaunele pentru aeronave.