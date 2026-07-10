Angajații Airbus din Spania au intrat în grevă, iar protestul va continua până la sfârșitul lunii iulie, pe fondul nemulțumirilor legate de salarii și condițiile de muncă. Acțiunea are loc în mai multe unități ale companiei și vine într-o perioadă în care producătorul european încearcă să își îndeplinească obiectivul de livrări pentru acest an, transmite Reuters.

Salariații producătorului european de avioane Airbus au declanșat o grevă în majoritatea unităților companiei din Spania, protestul urmând să continue până la sfârșitul lunii iulie, relatează Reuters.

Potrivit Sindicatului Independent al Profesioniștilor din Aviație (SIPA), nemulțumirile angajaților sunt legate de majorările salariale acordate sub nivelul inflației, de monitorizarea mai strictă a prezenței la locul de muncă și de obligarea personalului din birouri să lucreze mai multe zile de la sediul companiei.

Acțiunea sindicală are loc într-un moment în care Airbus încearcă să își atingă obiectivul de a livra 870 de aeronave în acest an, în condițiile în care compania continuă să se confrunte cu probleme în lanțurile de aprovizionare.

Luna trecută, Airbus s-a confruntat și în Franța cu greve și proteste, după reducerea numărului de zile în care angajații din birouri puteau lucra de la distanță.

Greva, convocată de SIPA la 1 iulie, a debutat la fabrica din Getafe, situată în apropiere de Madrid, iar ulterior s-a extins în alte unități ale companiei din Spania, primind sprijinul mai multor organizații sindicale.

Cel mai mare sindicat din cadrul Airbus Spania, CCOO, nu s-a alăturat deocamdată protestului. Totuși, organizația a anunțat că va declanșa o grevă pe termen nelimitat începând cu 7 septembrie, dacă revendicările angajaților nu vor fi soluționate.

Sindicatul avertizează că, în lipsa unui acord, programul de livrare al aeronavelor va fi grav afectat de conflictele de muncă din ultimele patru luni ale anului.

Airbus are peste 14.000 de angajați în Spania, în opt unități din regiunile Madrid, Castilia-La Mancha și Andaluzia. Compania produce aici avioane militare de transport, componente pentru aeronave comerciale și sateliți, iar fabrica din Getafe este a treia cea mai mare unitate Airbus la nivel mondial.