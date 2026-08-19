Pasajul Unirii se închide parțial două nopți la rând

Circulația rutieră prin Pasajul Unirii va fi restricționată în nopțile de miercuri spre joi și joi spre vineri, între orele 23:00 și 05:00, pentru lucrări de igienizare a tunelului. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că intervențiile vor fi făcute succesiv pe cele două sensuri de mers, astfel încât restricțiile să nu fie aplicate simultan.

Pasajul este traversat zilnic de peste 60.000 de mașini, iar lucrările au fost programate pe timpul nopții pentru a reduce impactul asupra traficului.

În noaptea de miercuri spre joi, între orele 23:00 și 05:00, circulația va fi oprită pe sensul dinspre Bulevardul I.C. Brătianu către Bulevardul Dimitrie Cantemir. Ulterior, în noaptea de joi spre vineri, în același interval orar, restricția va fi aplicată în sens invers, dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir către Bulevardul I.C. Brătianu.

„Pe durata lucrărilor, traficul va fi dirijat și semnalizat corespunzător, astfel încât intervenția să se desfășoare în condiții de siguranță.”, a mai precizat edilul.

În Pasajul Unirii au mai fost impuse și în trecut restricții temporare de circulație pe timpul nopții pentru lucrări de igienizare.

În decembrie 2022, un autocar a lovit limitatorul de înălțime de la intrarea în Pasajul Unirii. Un pasager a murit, iar alte 24 de persoane au fost rănite. Cauza accidentului a fost nerespectarea limitei de înălțime de 3,5 metri și impactul cu poarta metalică de gabarit.

Incidentul a fost cel mai grav dintr-o serie de accidente produse după reabilitarea tunelului, finalizată la 4 septembrie 2022. Inspectoratul de Stat în Construcții a făcut ulterior măsurători și a stabilit că pasajul are înălțimea indicată de semnele de avertizare.

După accidentele produse în zonă, autoritățile au anunțat că limita de înălțime de 3,5 metri va fi semnalizată printr-un nou sistem. Planul a fost realizat de specialiști ai Universității Tehnice de Construcții București și ai Brigăzii de Poliție Rutieră.

La cele două intrări în pasaj urmează să fie instalate porți noi de presemnalizare a înălțimii maxime admise, conectate la senzori electronici, camere video și panouri informative LED.

La finalul lunii decembrie 2025, un autoturism s-a răsturnat în Pasajul Unirii după ce șoferul a pierdut controlul mașinii și a lovit pereții tunelului. Potrivit Brigăzii Rutiere, la volan se afla un tânăr de 24 de ani, care circula pe sensul către Bulevardul Dimitrie Cantemir. Acesta nu consumase alcool, rezultatul etilotestului fiind zero, și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Pe 5 decembrie 2025, un pieton de 50 de ani și-a pierdut viața chiar la intrarea în pasaj, după ce a traversat neregulamentar și a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 23 de ani.