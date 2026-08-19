Cele mai periculoase șosele din România

Șoselele din România rămân printre cele mai periculoase din Europa, iar statisticile Poliției Române confirmă că anumite drumuri naționale concentrează o parte importantă a accidentelor grave. Datele din prima jumătate a anului 2025 arată clar care sunt arterele cu cel mai mare risc.

Pe primul loc se află DN6, drumul care leagă Bucureștiul de Timișoara. Pe această șosea lungă de aproximativ 640 de kilometri s-au înregistrat 36 de accidente grave, soldate cu 23 de morți și 24 de răniți grav.

Traseul trece prin Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș și Lugoj. Combinația dintre traficul intens de TIR-uri, localitățile dese și porțiunile cu o singură bandă pe sens favorizează depășirile riscante și accidentele frontale.

Pe locul al doilea se situează DN2, cunoscut și ca „drumul morții”. În același interval, aici au avut loc 35 de accidente grave, cu 14 morți și 28 de răniți grav. DN2 leagă Capitala de punctul de frontieră Siret și traversează Urziceni, Buzău, Focșani, Bacău, Roman și Suceava. Traficul greu și manevrele periculoase de depășire sunt principalele cauze ale tragediilor.

DN1 ocupă locul al treilea, cu 32 de accidente grave, 24 de morți și 12 răniți grav. Sectorul București–Brașov, pe Valea Prahovei, rămâne unul dintre cele mai circulate și mai periculoase din țară. Aglomerația, viteza excesivă și depășirile neregulamentare transformă frecvent această arteră într-o zonă de risc ridicat.

Pe locul al patrulea se află DN7, cu 19 accidente grave, 8 morți și 14 răniți grav. Valea Oltului este cunoscută pentru curbele periculoase și condițiile dificile de drum, mai ales pe timp de ploaie sau în sezonul rece.

Potrivit Poliției Române, principalele cauze ale accidentelor grave la nivel național sunt viteza excesivă, depășirile neregulamentare, neacordarea priorității și indisciplina pietonilor. În primele șase luni din 2025, pe drumurile din România s-au produs 1.712 accidente grave, soldate cu 549 de decese și 1.349 de răniți grav.

Specialiștii recomandă șoferilor care tranzitează aceste drumuri să circule cu atenție sporită, să evite depășirile riscante și să respecte limitele de viteză. Acolo unde există alternative pe autostradă, acestea rămân varianta cea mai sigură. Până la modernizarea completă a infrastructurii, prudența la volan rămâne principala măsură de protecție.