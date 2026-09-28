Creditorii Nordis, chemați să decidă continuarea unor lucrări

501 creditori ai Nordis Mamaia sunt chemați să decidă dacă lucrările la blocul 5 din proiectul Nordis Dune, din Năvodari, pot fi reluate. Finanțarea ar urma să fie asigurată parțial de promitenții cumpărători, prin plata diferențelor de preț, iar DIICOT a transmis că măsurile asigurătorii instituite asupra imobilelor nu împiedică emiterea autorizației de construire.

Dintre creditorii convocați, 439 sunt persoane care au achitat în total aproximativ 162 de milioane de lei pentru apartamente care nu au fost finalizate. Lor li se adaugă alți 62 de creditori, creanțele revendicate ajungând la 193,1 milioane de lei.

Propunerea administratorului special CITR vizează continuarea activității Nordis Mamaia pentru finalizarea blocului 5 din proiectul Nordis Dune. Planul prevede încheierea unui contract de antrepriză generală cu Maritimo Development SRL, în calitate de antreprenor, și Proiect Unique SRL, ca proiectant.

Comitetul Creditorilor și-a exprimat deja, pe 9 septembrie, acordul de principiu, cu mai multe condiții. Printre acestea se află aprobarea contractului de antrepriză de către creditori și clarificarea mecanismului de plată, inclusiv a proporției dintre plata în numerar și darea în plată.

Păgubiții solicită și o estimare a taxelor și impozitelor care ar urma să fie achitate pe parcursul proiectului, inclusiv cele rezultate din darea în plată, TVA și eventualele majorări de preț. Cei care vor continua să achite rate cer, de asemenea, prioritate la restituirea sumelor.

Reluarea construcțiilor a fost analizată încă de anul trecut ca soluție pentru redresarea companiei aflate în insolvență. În martie 2026, administratorul judiciar a cerut DIICOT acordul necesar pentru continuarea procedurilor de autorizare.

Potrivit raportului administratorului judiciar, DIICOT a precizat că măsurile asigurătorii vizează actele de dispoziție, nu și pe cele de administrare sau conservare. Procurorii au transmis că lucrările de construcții reprezintă acte de administrare, astfel că acestea nu împiedică emiterea autorizațiilor.

Cazul Nordis este anchetat de DIICOT. Procurorii susțin că, între 2019 și 2024, prin intermediul a cinci societăți, gruparea cercetată ar fi încasat peste 957 de milioane de lei de la clienți. În august 2026, ancheta a fost extinsă cu 50 de noi plângeri, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind estimat la peste 42 de milioane de lei și 14 milioane de euro.