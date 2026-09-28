Justitie

Creditorii Nordis, chemați să decidă continuarea unor lucrări

Creditorii Nordis, chemați să decidă continuarea unor lucrăriNordis. Sursa foto: Nordis.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

501 creditori ai Nordis Mamaia sunt chemați să decidă dacă lucrările la blocul 5 din proiectul Nordis Dune, din Năvodari, pot fi reluate. Finanțarea ar urma să fie asigurată parțial de promitenții cumpărători, prin plata diferențelor de preț, iar DIICOT a transmis că măsurile asigurătorii instituite asupra imobilelor nu împiedică emiterea autorizației de construire.

Creditorii Nordis și-au dat acordul de principiu

Dintre creditorii convocați, 439 sunt persoane care au achitat în total aproximativ 162 de milioane de lei pentru apartamente care nu au fost finalizate. Lor li se adaugă alți 62 de creditori, creanțele revendicate ajungând la 193,1 milioane de lei.

Propunerea administratorului special CITR vizează continuarea activității Nordis Mamaia pentru finalizarea blocului 5 din proiectul Nordis Dune. Planul prevede încheierea unui contract de antrepriză generală cu Maritimo Development SRL, în calitate de antreprenor, și Proiect Unique SRL, ca proiectant.

Comitetul Creditorilor și-a exprimat deja, pe 9 septembrie, acordul de principiu, cu mai multe condiții. Printre acestea se află aprobarea contractului de antrepriză de către creditori și clarificarea mecanismului de plată, inclusiv a proporției dintre plata în numerar și darea în plată.

Ce solicită păgubiții

Păgubiții solicită și o estimare a taxelor și impozitelor care ar urma să fie achitate pe parcursul proiectului, inclusiv cele rezultate din darea în plată, TVA și eventualele majorări de preț. Cei care vor continua să achite rate cer, de asemenea, prioritate la restituirea sumelor.

nordis

Nordis/ Sursa foto Arhiva EVZ

Reluarea construcțiilor a fost analizată încă de anul trecut ca soluție pentru redresarea companiei aflate în insolvență. În martie 2026, administratorul judiciar a cerut DIICOT acordul necesar pentru continuarea procedurilor de autorizare.

Dosarul Nordis, cercetat de DIICOT

Potrivit raportului administratorului judiciar, DIICOT a precizat că măsurile asigurătorii vizează actele de dispoziție, nu și pe cele de administrare sau conservare. Procurorii au transmis că lucrările de construcții reprezintă acte de administrare, astfel că acestea nu împiedică emiterea autorizațiilor.

Cazul Nordis este anchetat de DIICOT. Procurorii susțin că, între 2019 și 2024, prin intermediul a cinci societăți, gruparea cercetată ar fi încasat peste 957 de milioane de lei de la clienți. În august 2026, ancheta a fost extinsă cu 50 de noi plângeri, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind estimat la peste 42 de milioane de lei și 14 milioane de euro.

Stiri calde

23:07 - Guvernul Mureșan, șanse de numai 1% să treacă de Parlament, în opinia lui Traian Băsescu: „Va trebui până la urmă rup...

22:58 - Grindeanu spune că a primit programul de guvernare pe WhatsApp înainte de ședința PSD. Ce îi reproșează

22:46 - Pensiile și salariile bugetarilor, pe agenda viitorului Guvern. Măsurile luate în calcul

22:38 - Republica Moldova face un nou pas spre aderarea la UE. Premierul Vasile Tofan a discutat cu cancelarul Austriei despr...

22:29 - Siegfried Mureșan vrea o întâlnire cu Sorin Grindeanu înainte de votul din Parlament. Miza discuțiilor

22:22 - Incendiul din Parcul Național Domogled nu a fost stins nici după aproape o lună. 400 de hectare, afectate

HAI România!

Ce a câștigat Germania de pe urma pieței europene și ce rol are România în modelul său economic

Ce a câștigat Germania de pe urma pieței europene și ce rol are România în modelul său economic

Ambasadoarea Germaniei la București i-a dat cu stângul în dreptul lui Siegfried Mureșan

Ambasadoarea Germaniei la București i-a dat cu stângul în dreptul lui Siegfried Mureșan

Dan Andronic despre situația de la București: România e liberă, caută stăpân

Dan Andronic despre situația de la București: România e liberă, caută stăpân

Proiecte speciale